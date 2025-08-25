Peste un milion de hectare de vegetaţie au ars în Uniunea Europeană, de la începutul anului până în prezent, ceea ce reprezintă un record de la înregistrarea oficială a acestor date. Ţara noastră ocupă locul al treilea, cu 126.000 de hectare de vegetaţie distruse de flăcări, după Spania şi Portugalia, potrivit TVRInfo.

Incendiile violente, care au cuprins mare parte din sudul continentului european, vin în contextul unor valuri de caniculă prelungită.

Spania este în continuare devastată de incendii. Flăcările au ucis patru persoane şi au mistuit aproximativ 400.000 de hectare, o suprafaţă comparabilă cu cea a insulei Mallorca. Zeci de pompieri români acordă sprijin ţării iberice în lupta cu focul.

Mii de persoane au ieșit în stradă în Spania, pentru a protesta față de modul în care Guvernul a gestionat incendiile de vegetație. Ministrul Muncii s-a alăturat manifestanților şi a cerut politici solide de prevenire a incendiilor pe tot parcursul anului și condiţii de muncă mai bune pentru pompieri.

Și Portugalia se confruntă cu incendii violente în centrul țării. 300.000 de hectare s-au făcut scrum şi trei oameni au murit. România este şi ea prezentă în acest clasament, pe locul al treilea, după Spania şi Portugalia, cu 126.000 de hectare de pădure arse.

Organizaţia Naţiunilor Unite cere guvernelor să ia măsuri pentru a proteja sănătatea muncitorilor expuşi la căldura extremă. Cei care lucrează în aer liber, în agricultură, construcții și pescuit sunt cei mai expuși. Ruediger Krech, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a declarant la rândul său: ”Miliarde de oameni sunt deja expuși la căldură la locul de muncă, ceea ce le crește riscul de insolație, deshidratare, boli renale și alte afecțiuni grave. Protejarea lucrătorilor împotriva căldurii este o chestiune de viață și de moarte”.

Europa a înregistrat vara aceasta temperaturi record, cu maxime de aproape 47 de grade Celsius în Spania și Portugalia.