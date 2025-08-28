Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că reforma în companiile de stat va continua prin reducerea reducerea numărului membrilor din consiliile de administrație și prin reducerea veniturilor acestora, potrivit Mediafax.

Radu Oprea a precizat că reforma companiilor de stat face parte dintr-un proces mai amplu de schimbare, fiind un obiectiv asumat prin PNRR.

„A fost seara o decizie a coaliției pe acest subiect, referitor la faptul că reforma care este începută și care este coordonată de către SGG pe partea de guvernanță corporativă, unde dialogul cu Comisia Europeană și cu OCDE-ul este unul activ, în fapt, ca să fie mai clar, OCDE-ul a fost consultantul României, plătit direct de la Bruxelles, de către Comisia Europeană. (…) Sunt pași buni pe care România a făcut și care sunt apreciați atât de Comisie cât și de OCDE. În acest context, desigur că, așa cum ați văzut în documentul care este pus în transparență pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. (…) Decizia a fost ca acestea să rămână la fel, dar partea de salarizare se schimbă Așa cum ați văzut și în proiect, scad veniturile pe care le-au atât membrii Consiliului de Administrație, cât și directorii firmelor, companiilor de stat despre care vorbeam. Este o reformă care se întâmplă în România”, a declarat Oprea, marți la Digi24.

„Dacă noi începem și luăm de la capăt această reformă, fără a ajunge în intervalul de timp care este dat de către Planul Național de Redresare și Reziliență, riscul pentru România este de a pierde 1 miliard 200 de milioane de euro. Atât costă această reformă în Planul Național de Redresare și Reziliență”, a adăugat Oprea.

„Când facem o modificare legislativă, este un principiu de drept. Funcționează pe viitor. Acestul este un principiu întotdeauna. Facem exact ceea ce am promis românilor. Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea, pentru că, ați văzut, acest lucru este în legea, sau în propunerea pe care a făcut-o Secretariatul General al Guvernului, împreună cu colegii din guvern. Ceea ce a promis Guvernul României, acest lucru se întâmplă”, a mai subliniat secretarul general al Guvernului.