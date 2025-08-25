V.S.

Un nou pas important pentru siguranța turiștilor montani a fost făcut săptămâna trecută, odată cu instalarea primului refugiu din seria „Refugiu de Speranță” în Munții Bucegi. Construcția a fost amplasată la intrarea în Cerdacul Văii Cerbului, pe traseul spre Vârful Omu, la o altitudine de 2.350 de metri.

Refugiul face parte dintr-un proiect ce prevede instalarea a 12 astfel de construcții în masivele montane, în baza parteneriatului semnat la începutul acestui an între Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Asociația LIONS Romania – District 124.

Transportul și amplasarea containerului au fost realizate printr-o operațiune aeriană complexă, în care au fost implicați piloții elicopterului Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, în colaborare cu salvatorii montani din Prahova.

Fiecare dintre cele 12 refugii va fi dotat cu două paturi, iluminare asigurată prin panou fotovoltaic, apă potabilă, o trusă de prim ajutor, grup sanitar și sistem de încălzire electrică. De asemenea, construcțiile vor fi prevăzute cu o alarmă acustică, activabilă prin apel la 112, pentru a facilita localizarea rapidă în caz de urgență. Accesul în interior va fi reglementat printr-un cod, pentru a garanta utilizarea corespunzătoare.

Refugiile vor fi inspectate periodic, astfel încât să fie menținute în condiții optime, oferind sprijin real turiștilor aflați în dificultate.

Pentru a face față condițiilor meteorologice extreme din zonă, refugiul montan urmează să fie consolidat prin lucrări de ancorare la sol. Publicul va fi informat în momentul în care acesta va fi deschis oficial și codul de acces va deveni disponibil.

Proiectul „Refugiu de Speranță” reprezintă un exemplu de colaborare eficientă între instituțiile statului și societatea civilă, prin implicarea Asociației LIONS Romania. Scopul acestuia este de a crește gradul de siguranță în zonele montane și de a contribui la salvarea de vieți.