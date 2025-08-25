Ieri, preşedintele României, Nicuşor Dan, a reiterat , în mesajul transmis de Ziua Independenţei Ucrainei, sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra şi faptul că România va sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea acesteia către integrarea europeană, potrivit News.ro.

”Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, anunţă preşedintele în mesaj.

El și-a exprimat admiraţia faţă de curajul şi rezilienţa de care dau dovadă atât forţele armate ucrainene, cât şi populaţia civilă în apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale ţării. ”Hotărârea dumneavoastră serveşte ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate şi democraţie împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noştri ucraineni puteri reînnoite şi speranţă neclintită pentru un viitor mai bun”, a conchis Nicuşor Dan.