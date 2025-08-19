În primele șapte luni ale acestui an, Poliția Română a deschis mii de dosare penale pentru infracțiuni economico-financiare, semnalând o creștere a vigilenței autorităților în lupta împotriva evaziunii fiscale și a altor nereguli financiare, relevă datele publicate de IGPR și News.ro.

Potrivit bilanțului, aproape 14.000 de dosare vizează evaziunea fiscală, în timp ce peste 6.600 de persoane sunt cercetate pentru diverse infracțiuni economice, inclusiv înșelăciune, contrabandă, spălare de bani sau nereguli în achizițiile publice. Anchetele au dus la instituirea de sechestru asigurător pe bunuri evaluate la sute de milioane de lei, demonstrând amploarea prejudiciilor economice detectate.

„Structurile de investigare a criminalitățîi economice au desfășurat 229 de acțiuni de amploare, efectuând 2.286 de percheziții domiciliare și aplicând 422 de mandate de aducere„, se arată în raport. În aceste dosare complexe au fost înregistrate 24.749 de infracțiuni, iar pentru 437 de persoane s-au dispus măsuri preventive, de la arest preventiv la control judiciar.

De exemplu, în domeniul contrabandei, au fost confiscate aproape 60 de milioane de țigarete și peste trei tone de tutun, iar prejudiciile asigurate se ridică la peste 127 de milioane de lei.

În ceea ce privește protecția proprietății intelectuale, au fost înregistrate peste 3.300 de dosare, cu bunuri sechestrate în valoare de peste 21 de milioane de lei.

Această amplificare a fenomenului infracțional în domeniul economic subliniază necesitatea unor măsuri mai eficiente de combatere a evaziunii fiscale.

În acest context, Ministerul Finanțelor Publice a introdus, începând cu 1 ianuarie 2025, obligativitatea facturării electronice pentru relațiile între companii și consumatorii finali, că parte a unei strategii mai ample de reducere a evaziunii fiscale.

În plus, România se confruntă cu un deficit semnificativ de încasare a TVA, estimat la 30,59% din totalul TVA colectabil, mult peste media Uniunii Europene de 6,03%.

Această situație subliniază importanța implementării unor măsuri eficiente de combatere a evaziunii fiscale pentru a proteja resursele financiare ale statului.

În concluzie, combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate națională, având implicații directe asupra stabilității economice și financiare a României. Implementarea unor măsuri eficiente și coordonate este esențială pentru protejarea resurselor statului și asigurarea unui mediu de afaceri corect și transparent.