Tragerea la sorți pentru partidele din play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2025-2026, a avut loc ieri, 19 august, la Casa Fotbalului, și a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, și reprezentantul departamentului competiții FRF, Mihai Andrieș.
Petrolul va avea o misiune dificilă, urmând să meargă « pentru un loc în grupă « la Iași, echipă retrogradată din primul eșalon.
Surpriza Cupei, cealaltă echipă prahoveană din play-off, CSO Băicoi , primește vizita unei alte divizionarei secunde, după ce a eliminat pe Chindia întâlnind acum pe Gloria Bistrița.
Iată duelurile rezultate în urma tragerii la sorți:
ACS FC Corvinul – Farul Constanța
FC Voluntari – AFK Csikszereda
Politehnica Iași – ACS Petrolul 52
Steaua București – UTA Arad
CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
Sănătat ea Servicii-Publice – Unirea Slobozia
Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
Sporting Liești – CS Afumați
Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK
Formatul Cupei României Betano prevede ca în faza play-off-ului să participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior şi 8 echipe din Liga 1. Cele opt echipe din primul eşalon sunt cele patru echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului ediţiei anterioare de campionat, alături de cele două câştigătoare ale barajului de menţinere-promovare în Liga 1 şi cele două nou-promovate direct în actuala ediţie de campionat.
În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.
Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă. Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.
CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Pentru Petrolul, meciul de la Iași se va afla la jumătatea unei săptămâni, 24-31 august, extrem de complicate, cu alte două deplasări. Duminică, trupa lui Liviu Ciobotariu va juca la Craiova, cu Universitatea (18.30), apoi va merge la Iași și, la câteva zile distanță, la Constanța. Zilele și orele celor două confruntări, cu Politehnica și cu Farul, urmează să fie stabilite de către FRF, respectiv LPF, în concordanță cu solicitările deținătorilor de drepturi TV.