Tragerea la sorți pentru partidele din play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2025-2026, a avut loc ieri, 19 august, la Casa Fotbalului, și a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, și reprezentantul departamentului competiții FRF, Mihai Andrieș.

Petrolul va avea o misiune dificilă, urmând să meargă « pentru un loc în grupă « la Iași, echipă retrogradată din primul eșalon.

Surpriza Cupei, cealaltă echipă prahoveană din play-off, CSO Băicoi , primește vizita unei alte divizionarei secunde, după ce a eliminat pe Chindia întâlnind acum pe Gloria Bistrița.

Iată duelurile rezultate în urma tragerii la sorți:

ACS FC Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Politehnica Iași – ACS Petrolul 52

Steaua București – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătat ea Servicii-Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Formatul Cupei României Betano prevede ca în faza play-off-ului să participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior şi 8 echipe din Liga 1. Cele opt echipe din primul eşalon sunt cele patru echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului ediţiei anterioare de campionat, alături de cele două câştigătoare ale barajului de menţinere-promovare în Liga 1 şi cele două nou-promovate direct în actuala ediţie de campionat.

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă. Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.

CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026