Sezonul 2025/26 al Ligii 3 urmează să aibă un nou format față de ultimele cinci ediții ale campionatului. Nu vor mai fi zece serii a câte zece echipe, un total de 100 de participante, ci opt serii a câte 12 formații, deci 96 de echipe aflate la startul programat în zilele de 28 și 29 august 2025.

Iată componența seriilor, ținută „la secret” până ieri, echipele prahovene fiind „despărțite”, atât în prima fază a întrecerii, cât și în a doua, cu mențiunea că, pentru formațille noastre din seria a II-a, CS Blejoi, CS Păulești, CSO Plopeni și Petrolul II, calificarea în play-off ar aduce comasarea cu seria I, care include nordul Moldovei… Practic, într-un sezon, o echipă prahoveană „de play-off” ar trece de la Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe, la Brăila, Galați, apoi la Suceava, Rădăuți și Gura Humorului!

În schimb, Tricolorul Breaza, CSO Vălenii de Munte și CSO Băicoi au parte de serii accesibile „geografic”, cu o medie a deplasărilor mult mai rezonabilă!

Așadar, iată componența seriilor:

Seria 1

Bucovina Rădăuți

Cetatea Suceava

Șoimii Gura Humorului

Știința Miroslava

USV Iași

CSM Vaslui

Aerostar Bacău

FC Bacău 2

Viitorul Onești

CSM Adjud

CS Gheorgheni

AFC Odorheiu Secuiesc

Seria 2

KSE Târgu Secuiesc

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2

Sporting Liești

Unirea Braniștea

SC Oțelul Galați 2

Dacia Unirea Brăila

Victoria Traian

CSM Râmnicu Sărat

CSO Plopeni

CS Păulești

CS Blejoi

Petrolul Ploiești 2

Seria 3

CS Agigea

Axiopolis Cernavodă

Gloria Băneasa

Recolta Gheorghe Doja

Agricola Borcea

Înainte Modelu

Dunărea Călărași

FCSB 2

SC Dinamo 2

SC Popești Leordeni

Progresul Fundulea

FC Voluntari 2

Seria 4

CSL Ștefăneștii de Jos

Progresul Mogoșoaia

Voința Crevedia

Urban Titu

Flacăra Moreni

FC Pucioasa

CSO Băicoi

Tricolorul Breaza

CSO Teleajenul Vălenii de Munte

CSM Săcele

Kids Tâmpa Brașov

Olimpic Zărnești

Seria 5

LPS HD Clinceni

Progresul Spartac

ACS Axi Adunaţii Copăceni

Dunărea Giurgiu

CSM Alexandria

Cetatea Turnu Măgurele

CSL Nanov

Universitatea Craiova 2

Petrolul Potcoava

ACS Oltul Curtișoara

ACSO Filiași

FCU Craiova

Seria 6

ACS Muscelul Aro Câmpulung

Unirea Bascov

FC Păușești-Otăsău

SCM Râmnicu Vâlcea

Viitorul Dăești

Inters Stars Sibiu

ACS Mediaș

Jiul Petroșani

Minerul Lupeni

CSM Târgu Jiu

Gilortul Târgu Cărbunești

Vulturii Fărcășești

Seria 7

CIL Blaj

CSM Unirea Alba Iulia

CS Universitar din Alba Iulia

Metalurgistul Cugir

Hidro Mecanica Șugag

Unirea DMO

CS Timișul Șag

SSU Politehnica Timișoara

CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Progresul Pecica

Viitorul Arad

Unirea Sântana

Seria 8

Viitorul Cluj

Sănătatea Cluj

Unirea Dej

SCM Zalău

Minaur Baia Mare

CSM Sighetu Marmației

Olimpia MCMXXI Satu Mare

Unirea Tășnad

Crișul Sântandrei

Lotus Băile Felix

Bihorul Beiuș

Gloria Lunca Teuz Cermei

Liga 3 cu un nou format după cinci ani cu 100 de cluburi repartizate în zece serii!

Noul sezon de Liga 3 va începe la data de 29 august 2025 și se va încheia cu finala pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate în Liga 2, în data de 6 iunie 2026.

FRF a redat modul în care se va desfășura sezonul 2025-2026, în urma aprobării schimbării formatului Ligii 3 de către Comitetul Executiv din data de 20 martie 2025.

În noul sezon vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:

FAZA 1

SEZONUL REGULAR

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.

La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2

PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

În precedentele cinci sezoane de Liga 3, campionatul a avut la start 100 de echipe repartizate în mod egal în zece serii, iar după sezonul regular se continua cu play-off (primele patru clasate din fiecare serie) și play-out (următoarele șase clasate din fiecare serie), apoi cu baraje semifinale și finale între primele două clasate din cele zece serii de play-off pentru deciderea promovatelor în Liga 2.

Tot în ședința CEx din 20 martie 2025 s-a stabilit ca în eventualitatea în care vor exista locuri vacante pentru formarea noului sezon, acestea se vor completa acordând prioritate câștigătoarei Ligii de Tineret, apoi echipelor satelit ale cluburilor din SuperLiga și Liga 2.