Sezonul 2025/26 al Ligii 3 urmează să aibă un nou format față de ultimele cinci ediții ale campionatului. Nu vor mai fi zece serii a câte zece echipe, un total de 100 de participante, ci opt serii a câte 12 formații, deci 96 de echipe aflate la startul programat în zilele de 28 și 29 august 2025.
Iată componența seriilor, ținută „la secret” până ieri, echipele prahovene fiind „despărțite”, atât în prima fază a întrecerii, cât și în a doua, cu mențiunea că, pentru formațille noastre din seria a II-a, CS Blejoi, CS Păulești, CSO Plopeni și Petrolul II, calificarea în play-off ar aduce comasarea cu seria I, care include nordul Moldovei… Practic, într-un sezon, o echipă prahoveană „de play-off” ar trece de la Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe, la Brăila, Galați, apoi la Suceava, Rădăuți și Gura Humorului!
În schimb, Tricolorul Breaza, CSO Vălenii de Munte și CSO Băicoi au parte de serii accesibile „geografic”, cu o medie a deplasărilor mult mai rezonabilă!
Așadar, iată componența seriilor:
Seria 1
Bucovina Rădăuți
Cetatea Suceava
Șoimii Gura Humorului
Știința Miroslava
USV Iași
CSM Vaslui
Aerostar Bacău
FC Bacău 2
Viitorul Onești
CSM Adjud
CS Gheorgheni
AFC Odorheiu Secuiesc
Seria 2
KSE Târgu Secuiesc
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2
Sporting Liești
Unirea Braniștea
SC Oțelul Galați 2
Dacia Unirea Brăila
Victoria Traian
CSM Râmnicu Sărat
CSO Plopeni
CS Păulești
CS Blejoi
Petrolul Ploiești 2
Seria 3
CS Agigea
Axiopolis Cernavodă
Gloria Băneasa
Recolta Gheorghe Doja
Agricola Borcea
Înainte Modelu
Dunărea Călărași
FCSB 2
SC Dinamo 2
SC Popești Leordeni
Progresul Fundulea
FC Voluntari 2
Seria 4
CSL Ștefăneștii de Jos
Progresul Mogoșoaia
Voința Crevedia
Urban Titu
Flacăra Moreni
FC Pucioasa
CSO Băicoi
Tricolorul Breaza
CSO Teleajenul Vălenii de Munte
CSM Săcele
Kids Tâmpa Brașov
Olimpic Zărnești
Seria 5
LPS HD Clinceni
Progresul Spartac
ACS Axi Adunaţii Copăceni
Dunărea Giurgiu
CSM Alexandria
Cetatea Turnu Măgurele
CSL Nanov
Universitatea Craiova 2
Petrolul Potcoava
ACS Oltul Curtișoara
ACSO Filiași
FCU Craiova
Seria 6
ACS Muscelul Aro Câmpulung
Unirea Bascov
FC Păușești-Otăsău
SCM Râmnicu Vâlcea
Viitorul Dăești
Inters Stars Sibiu
ACS Mediaș
Jiul Petroșani
Minerul Lupeni
CSM Târgu Jiu
Gilortul Târgu Cărbunești
Vulturii Fărcășești
Seria 7
CIL Blaj
CSM Unirea Alba Iulia
CS Universitar din Alba Iulia
Metalurgistul Cugir
Hidro Mecanica Șugag
Unirea DMO
CS Timișul Șag
SSU Politehnica Timișoara
CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Progresul Pecica
Viitorul Arad
Unirea Sântana
Seria 8
Viitorul Cluj
Sănătatea Cluj
Unirea Dej
SCM Zalău
Minaur Baia Mare
CSM Sighetu Marmației
Olimpia MCMXXI Satu Mare
Unirea Tășnad
Crișul Sântandrei
Lotus Băile Felix
Bihorul Beiuș
Gloria Lunca Teuz Cermei
Liga 3 cu un nou format după cinci ani cu 100 de cluburi repartizate în zece serii!
Noul sezon de Liga 3 va începe la data de 29 august 2025 și se va încheia cu finala pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate în Liga 2, în data de 6 iunie 2026.
FRF a redat modul în care se va desfășura sezonul 2025-2026, în urma aprobării schimbării formatului Ligii 3 de către Comitetul Executiv din data de 20 martie 2025.
În noul sezon vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:
FAZA 1
SEZONUL REGULAR
Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.
FAZA 2
PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT
Play-off
Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.
Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.
Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.
Play-out
Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.
Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.
În precedentele cinci sezoane de Liga 3, campionatul a avut la start 100 de echipe repartizate în mod egal în zece serii, iar după sezonul regular se continua cu play-off (primele patru clasate din fiecare serie) și play-out (următoarele șase clasate din fiecare serie), apoi cu baraje semifinale și finale între primele două clasate din cele zece serii de play-off pentru deciderea promovatelor în Liga 2.
Tot în ședința CEx din 20 martie 2025 s-a stabilit ca în eventualitatea în care vor exista locuri vacante pentru formarea noului sezon, acestea se vor completa acordând prioritate câștigătoarei Ligii de Tineret, apoi echipelor satelit ale cluburilor din SuperLiga și Liga 2.