Fanii Miraculous® pot colecționa adorabile jucării de pluș Kwami la Profi, în perioada 20 august – 11 noiembrie.

Magia Miraculous® îi așteaptă pe copii în magazine!

Din 20 august și până pe 11 noiembrie, pregătiți-vă pentru o explozie de culoare, distracție și îmbrățișări, deoarece Profi vă invită în lumea Miraculous®! Copiii vor avea șansa de a colecționa jucării de pluș adorabile inspirate de jucăușele personaje Kwami din îndrăgita serie de animație Miraculous – Poveștile Buburuzei și Motanului Noir, de la Miraculous Corp – joint venture-ul dintre Mediawan și ZAG.

Îi știi pe Kwamii magici?

Aceste mici spirite fermecătoare le dau puteri supereroilor noștri preferați și acum, ca plușuri irezistibile, pot inspira aventurile de acasă ale micuților tăi:

Curajoasă, loială și mereu gata pentru următoarea misiune, Tikki deține Puterea Creației .

deține . Poznaș, foarte pofticios, dar mereu de partea bună, Plagg stăpânește Puterea Distrugerii .

stăpânește . Elegantă, încrezătoare și plină de strălucire, Pollen mânuiește Puterea Supunerii .

mânuiește . Inteligentă, jucăușă și o sursă garantată de râs, Trixx canalizează Puterea Iluziei .

canalizează . Calm și înțelept, Wayzz este prietenul perfect pentru aventuri pașnice și are Puterea Protecției .

este prietenul perfect pentru aventuri pașnice și are . Blând și liniștit, cu o inimă plină de bunătate, Nooroo este un maestru al Puterii Transmiterii .

este un maestru al . Emoțională, expresivă și mereu gata să-ți însenineze ziua, Duusuîntruchipează Puterea Emoției.

Cum să-ți iei Kwami acasă

E simplu! Pentru fiecare 10 puncte de loialitate pe care le acumulezi făcând cumpărături la Profi, poți achiziționa un pluș Kwami la un preț special, redus. La fiecare achiziție eligibilă se adaugă puncte pe cardul tău de loialitate digital sau de carton.

Adevărata magie vine din bucurie – și dintr-o îmbrățișare Kwami!

Campania Miraculous® este modalitatea Profi de a transforma cumpărăturile de zi cu zi într-o experiență magică pentru întreaga familie. Fie că ești fan Buburuza, Motan Noir sau pur și simplu iubești un erou de pluș, există un Kwami care te așteaptă!

Grăbește-te! Plușurile sunt în ediție limitată, iar magia nu durează veșnic.

(P)