Dacă te afli în căutarea unei soluții prin care să te protejezi de razele puternice ale soarelui din timpul verii sau de ploaia rece de toamnă atunci când te relaxezi pe terasa casei tale, la V Shades poți găsi răspunsul de care ai nevoie. Fiind un producător cu experiență în sisteme de umbrire, V Shades îți pune la dispoziție o soluție inovatoare și modernă, care îți va transforma spațiul exterior de relaxare într-unul elegant și funcțional tot timpul anului. Este vorba despre pergola retractabilă.

Avantajele unei pergole retractabile V Shades

V Shades utilizează materiale de calitate premium în fabricarea sistemelor de pergole din portofoliul său. Astfel că acestea oferă numeroase beneficii încă din primele momente după montaj.

În primul rând, structura unei pergole este realizată din aluminiu extrudat, care este vopsit în câmp electrostatic. Acest lucru îi oferă rezistență împotriva coroziunii și a efectelor pe care le au factorii meteorologici. Totodată, asigură și disponibilitatea unei mari varietăți de nuanțe și culori. De aici rezultă un alt avantaj important, posibilitatea de a se integra cu succes în orice stil de amenajare sau arhitectură, datorită capacității de a se adapta în orice context.

Îți poți personaliza pergola retractabilă așa cum îți dorești, în orice culoare RAL pentru structura metalică, iar pentru acoperiș poți alege dintre cele 7 culori standard și peste 30 disponibile la comandă. De asemenea, dimensiunea acesteia poate fi configurată în funcție de spațiul vizat. Tocmai de aceea, este o soluție potrivită pentru o terasă, un balcon, un foișor sau chiar un spațiu exterior din industria ospitalității.

Acoperișul pergolei este unul inovativ, format din trei straturi, fiecare având un rol specific. Datorită lui vei beneficia de protecție împotriva razelor UV, de izolație termică optimă și un aspect estetic modern și elegant, care se poate adapta oricărui tip de design interior.

Totodată, acest acoperiș pentru terasă este dotat cu un sistem automat de acționare, care îți permite să îl controlezi foarte ușor, din telecomandă sau de pe telefonul mobil. Astfel, poți avea un spațiu complet deschis, unde să te bucuri de momente petrecute la lumina soarelui, dar pe care îl poți închide oricând, pentru a te proteja de capriciile vremii.

Pergola retractabilă de la V Shades: o soluție de top pentru terase rezidențiale și comerciale

O pergolă retractabilă oferă protecție împotriva vântului, ploii, zăpezii și a razelor directe ale soarelui, motiv pentru care reprezintă o soluție potrivită în orice context. Fie că vrei să îți extinzi zona utilă de acasă sau să amenajezi un loc unde clienții restaurantului sau cafenelei tale să se bucure de momentele petrecute alături de cei dragi, un acoperiș care poate fi închis și deschis cu ușurință, în funcție de vreme, este o variantă foarte practică și utilă. În plus, aceasta va crește și valoarea pe piață a oricărui imobil.

Pergola V Shades este o structură rezistentă și durabilă, dar elegantă și modernă. Acesta fiind motivul pentru care te vei putea bucura de efectele sale pentru un timp îndelungat, menținând însă frumusețea și eleganța spațiului.

(P)