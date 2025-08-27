V. S.

O întâlnire importantă pentru sistemul medical din județul Prahova a avut loc, ieri, la Consiliul Județean, unde președintele Virgiliu Nanu și reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Ploiești și ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București au pus bazele transformării Spitalului Județean de Urgență Ploiești în spital clinic, un obiectiv major pentru sănătatea prahovenilor.

Obținerea acestui statut aduce beneficii semnificative, printre care se regăsesc atragerea cadrelor universitare și a medicilor rezidenți, ceea ce va contribui la reducerea deficitului de personal medical; creșterea calității actului medical prin pregătirea continuă și prin experiența profesorilor universitari; posibilitatea deschiderii de noi secții și specializări, adaptate nevoilor pacienților; premisele dezvoltării unei Facultăți de Medicină în Prahova, care va forma viitorii medici aici, la nivel local.

Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a sistemului medical din județ, având ca prioritate asigurarea unor servicii de sănătate de calitate pentru cetățeni.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat, după întâlnirea de ieri: ”Am avut o întâlnire importantă cu managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Dr. Sebastian TOMA și cu domnul Decan Prof. Univ. Dr. Victor STRÂMBU al Universității de Medicină „Carol Davila”. Obiectivul nostru: transformarea Spitalului Județean în spital clinic, un pas esențial pentru sănătatea prahovenilor și pentru viitorul medicinei în județul nostru. Ce înseamnă un spital clinic? Deschide porțile către profesori universitari și rezidenți, care vor veni să lucreze și să se formeze aici. Astfel, vom reduce deficitul de personal și vom avea mai mulți medici la dispoziția pacienților. Crește nivelul de pregătire al medicilor – studenții, rezidenții și cadrele universitare vor aduce un plus de experiență și cunoștințe, ceea ce se traduce în servicii medicale mai bune pentru pacienți. Posibilitatea de a dezvolta noi secții și specializări medicale, în funcție de pregătirea personalului. Pe termen lung, punem bazele unei Facultăți de Medicină în Prahova, care va pregăti aici, acasă, viitorii medici de care avem atâta nevoie”, a transmis Virgiliu Nanu.