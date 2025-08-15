F. T.

În perioada 12 -13 august a.c., Poliţia Română a adus în ţară opt persoane pe numele cărora autorităţile judiciare au emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea sau de arestare preventivă:

Printre aceştia se numără şi un bărbat din Prahova, în vârstă de 35 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. Acesta a fost adus din Marea Britanie, având emis un mandat de arestare preventivă.

Celelalte persoane – şi acestea urmărite internaţional – sunt din judeţul Olt (bărbat prins în

Germania), București (tânăr în vârstă de 25 de ani, identificat tot în Germania), Cluj (persoană găsită în Marea Britanie), Arad (bărbat prins în Spania), Galaţi (fugar identificat în Suedia), Bucureşti (bărbat adus din Marea Britanie) şi Suceava (persoană prinsă în Marea Britanie).

Toţi cei opt au fost depuşi în centrele de detenţie din ţară.