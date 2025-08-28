În perioada 31 august – 8 septembrie, naționala U19 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2007, va participa la turneul amical organizat în Danemarca.

În cadrul acestui turneu internațional, tricolorii vor întâlni reprezentativele Danemarcei și Suediei, după următorul program:

Joi, 4 septembrie, ora 13:00: Danemarca U19 – România U19

Duminică, 7 septembrie, ora 13:00: Suedia U19 – România U19

Ambele meciuri se vor disputa pe Skive Stadium.

Pentru această acțiune, selecționerul Adrian Dulcea a convocat următorii jucători:

Portari

Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari);

Fundași

Florin Gașpăr (CSM Reșița), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova | Italia), Eduard Cotor (SV Meppen | Germania), Rareș Fotin (FC Andorra | Spania), David Dumitra (Farul Constanța), Ștefan Senciuc (ASA Târgu Mureș), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași

Robert Necșulescu (FCSB), David Popa (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo | Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg | Germania), Alin Gera (Valencia | Spania), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Zoltan Bodo (AFK Csikszereda), Andrei Toroc (Bologna | Italia), Mihai Toma (FCSB);

Atacanți

Darius Grigore (Concordia Chiajna), Alexandru Stoian (FCSB).

România debutează în noiembrie în calificările pentru EURO 2026

După parcursul foarte bun al naționalei U19 din această vară, care a ajuns până în semifinalele turneului european, o nouă generație de jucători țintește să ajungă la EURO.

În luna noiembrie, România va fi gazda grupei de calificare, urmând să întâlnească Andorra, Finlanda și Islanda. Primele două echipe din 14 grupe, împreună cu echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj, se vor califica la Turul de Elită din primăvara lui 2026. În total, 7 echipe vor merge la EURO 2026 găzduit de Țara Galilor.