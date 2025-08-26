Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că în această săptămâna va fi corectată „o anomalie legislativă” pentru ca medicii angajați în sistemul public să nu își mai poată încheia contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate în mediul privat și, prin urmare, să nu mai poată să direcționeze pacienții de la stat către privat pentru diferite analize sau tratamente, potrivit Agerpres.

„Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, îşi face contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferință de presă la Râmnicu ­Vâlcea.

„Prin modificarea legislativă, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public îşi face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public şi suplimentar, dacă doreşte, după program, sigur că poate deconta servicii şi în mediul privat”, a continuat oficialul.