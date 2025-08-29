Rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iulie a fost 3,19%, uşor mai mare decât în luna precedentă. Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.579), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (61.938), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.077), potrivit News.ro. ”La sfârşitul lunii iulie 2025, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,19%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,03 pp. Numărul total de şomeri la finele lunii iulie 2025 a fost de 254.464 de persoane”, anunţă joi Ministerul Muncii.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 51.402 au fost şomeri indemnizaţi şi 203.062 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 869 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 1.449 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 66.758 de şomeri provin din mediul urban şi 187.706 de şomeri provin din mediul rural. Numărul şomerilor femei la 31 iulie era de 119.236 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 135.228 de persoane. Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.579), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (61.938), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.077).

Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (31,39%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 34,17% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,45 %.