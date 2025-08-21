Nicoleta Dumitrescu

În contextul dezastrului provocat de inundații la Salina Praid, actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a readus în atenția publică și o altă salină administrată de compania de stat Salrom, aflată sub coordonarea acestui minister, și anume Salina de la Slănic Prahova. Astfel, întrucât ministrul a anunțat că a cerut Societății Naționale a Sării noi date despre salina din Prahova, prin intermediul unei solicitări am cerut Ministerului Economiei date concrete despre lucrările care au fost dispuse la Salina Slănic. Astfel, așa cum se menționează în răspunsul primit, ca urmare a infiltrațiilor de apă din pârâul Slănic în mina veche Victoria, închisă cu mulți ani în urmă, din august 2024, la Salina Slănic a fost instituită ”Starea de urgență”, fiind dispuse și o serie de lucrări, care ar urma să fie gata până la sfârșitul acestui an. ”Situația de urgență instituită la Salina Slănic, prin Hotărârea nr. 12/02.08.2024 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, ca urmare a infiltrațiilor de apă din pârâul Slănic în Mina Victoria (mină istorică închisă de S.C.Conversmin S.A.), va fi declarată încheiată după finalizarea lucrărilor de impermeabilizare/betonare a pârâului Slănic pe o porțiune de 750 metri liniari și evacuarea în totalitate a apei infiltrate în Mina Victoria. În prezent, lucrările sunt în plină desfăşurare conform proiectului tehnic întocmit în baza expertizei tehnice. Se lucrează la terasamente pe albia inferioară a pârâului, montarea drenurilor, pregătirea straturilor de protecție pentru geomembrana de etanșare. Concomitent cu execuția lucrărilor de etanșare se evacuează apa din Mina Victoria, cu un debit de 5 litri/sec. Estimarea este că lucrările de impermeabilizare se vor termina până la sfârşitul lunii septembrie, iar apa va fi evacuată până la sfârșitul lunii decembrie”, se precizează în răspunsul primit de la Ministerul Economiei. De menționat faptul că despre problema apărută la una dintre minele vechi ale Salinei Slănic v-am informat în ziarul Prahova încă de la apariția ei, în vara anului trecut. Astfel, la sfârșitul lunii iulie 2024, scriam despre faptul că, după ce în primăvara anului trecut, înainte de Paște, s-a surpat strada 23 August, ulterior a apărut o problemă și la una dintre minele vechi, în mina “Victoria”, închisă din anul 2012, existând o infiltrație majoră de apă. Pentru a fi analizate cauzele acestei situații, la sediul Salinei Slănic – Sucursală a Societății Naționale a Sării, pe 25 iulie 2024 a avut loc o ședință, după care s-a întrunit, în regim de urgență, și Comitetul Local pentru Situații de Urgență, al cărui președinte este primarul orașului Slănic, la care au participat reprezentanții mai multor instituții. Așa cum a reieșit dintr-o ”Minută” întocmită după ședința menționată, dar și în urma unui control la fața locului, s-a constatat că în mina “Victoria” – exploatare sistată în anul 1992 și închisă de SC Conversmin SA în anul 2012 – există o infiltrație majoră de apă provenită din pârâul Slănic. Mai exact, așa cum se preciza în documentul menționat, în urma verificărilor de specialitate ”s-a constatat că există în subteranul minei Victoria un volum de aproximativ 600.000 mc saramură, iar volumul de saramură suprasaturată măsoară o înălțime de 18 m de la vatra etajului XI până la luciul de apă din etajul X”. Dată fiind această situație, și la nivel județean a avut loc ședință, fiind emisă, pe data de 2 august 2024, o Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, al cărui președinte este prefectul județului. Prin intermediul acestei hotărâri s-au dispus mai multe măsuri, pentru punerea lor în practică răspunzătoare fiind, așa cum reiese din document, Societatea Națională a Sării – Sucursala Salina Slănic. Iar măsurile dispuse au fost următoarele: efectuarea, în regim de urgență, de către Salina Slănic, sub coordonarea tehnică a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, prin Sistemul de Gospodărirea Apelor Prahova, a lucrărilor pentru oprirea infiltrațiilor în mină și punerea în siguranță a perimetrului minier de suprafață; efectuarea unei expertize tehnice urmată de proiectul de execuție pentru punerea în siguranță a Salinei Slănic.

(În foto – imagine de arhivă din momentul operațiunilor de evacuare, în vara anului trecut, a apei din mina Victoria și deversarea acesteia în pârâul Slănic)