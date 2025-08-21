Ministerul Dezvoltării a decontat peste 207 milioane de lei pentru 297 de investiții din PNRR, vizând eficiența energetică, transportul verde și construcția de creșe modern, potrivit Mediafax.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 207.126.293,61 de lei pentru 297 de investiții din PNRR.

MDLPA a decontat lucrări în valoare totală de 207.126.293,61 de lei pentru 297 de invetiții realizate prin componentele C5 – Valul renovării, C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat, marți, ministrul Cseke Attila.

Astfel, au fost decontate 146.371.406,93 de lei pentru 118 facturi aferente Componentei C5 – Valul renovării, pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.

Pentru Componenta C10 – Fondul local, au fost decontate 43.111.069,36 de lei pentru achitarea a 143 facturi pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Alte 17.643.817,32 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 36 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.