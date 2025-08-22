Cu un start de sezon sub așteptări, Petrolul a făcut, „la urgență“, două transferuri

Tânărul jucător Robert Sălceanu (21 ani) a semnat un acord cu FC Petrolul Ploiești, înțelegerea fiind valabilă pentru următoarele trei sezoane.

Născut la Călărași, Sălceanu evoluează pe postul de fundaș stânga, iar cariera și-a început-o la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării. Ulterior, a evoluat timp de trei sezoane și jumătate pentru Gloria Buzău, formație cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezențe în ultima ediție de campionat. Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanța, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.

Fost internațional „U18”, „U19” și „U20”, noul echipier al „lupilor” va reprezenta, astfel, o soluție în plus și pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula „Under”.

A venit și un „stranier”

Și Rafael Baldres Hermann „Rafinha” a semnat cu FC Petrolul Ploiești! Clubul a ajuns la un acord cu fotbalistul spaniol Rafael Baldres Hermann, acesta semnând un angajament ce se va întinde pe durata următoarelor două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an.

Atacantul în vârstă de 27 de ani vine de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât și în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana.

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, „Rafinha” și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eșaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro și CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes. A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-și în palmares campionatul și Cupa Andorrei!