CSM BBA Petrolul Ploieşti are , în linii mari, stabilit lotul se va baza în noul sezon. Ultimele transferuri sunt trei jucători diferiţi ca stil, poziţii şi experienţă: Andre Jones- baschetbalist rutinat, care vine după două sezoane la Dinamo şi Corona Braşov cu medii de 16.6, respectiv 13.2 puncte/meci, Kenny Cooper, un conducător de joc exploziv, ofensiv, cu doi ani în spate în care a impresionat în Georgia şi Germania- şi Cristian Cotoară- un tânăr pivot dornic să profite de o nouă şansă în Liga Naţională după debutul din urmă cu două sezoane, de la CSO Voluntari, urmat de un campionat solid la Agronomia Bucureşti!

• Andre Jones. Născut pe 20 ianuarie 1990 în Suffolk (Virginia, SUA), Andre are dublă cetăţenie, americano-slovacă, evoluând anul trecut pentru echipa naţională a Slovaciei. Înalt de 1.88 m, Jones joacă pe poziţile 2-3 (shooting guard – small forward) şi este un globetrotter care a petrecut ultimele două sezoane în România, cu medii foarte bune la Dinamo Bucureşti (16.6 puncte, 3.2 recuperări şi 2.3 pase decisive în 30.3 minute/meci în 24 de jocuri) şi Corona Braşov (13.2 puncte, 3.5 recuperări şi 2.8 pase decisive în 29.2 minute/meci în 29 de partide). Sosit în Europa în sezonul 2013-2014, Jones a jucat în Finlanda, Marea Britanie, Mexic, VTB League, Slovacia, Italia, Ungaria şi Austria, având constant medii de peste 15 puncte şi 4 recuperări/meci şi câteva trofee în palmares: Cupa Marii Britanii cu Newcastle Eagles (2014-2015), Cupa Italiei cu Fiat Torino (2017-2018) sau Campionatul şi Cupa Austriei cu GGMT Vienna (2021-2022).

• Kenny Cooper. Este un american născut pe 14 august 1998 în Nashville (Tennessee, SUA), care are 1.82 m şi evoluează pe postul de conducător de joc. Absolvent al Tennessee State University în 2022, a venit în Europa un an mai târziu, jucând în Georgia pentru Tkibuli Orbi, cu medii impresionante, de 22 puncte, 5.2 recuperări şi 5.8 pase decisive în 20 de partide în care a prins în medie 33.6 minute/meci. Evoluţiile foarte bune l-au dus în Germania, în liga a 2-a, unde a jucat în sezonul trecut pentru Tigers Tubingen, fiind liderul unei formaţii ce a jucat în play-off, fără a reuşi, însă promovarea în Bundesliga. Mediile lui Kenny au fost de 16.2 puncte, 3.2 recuperări şi 3.8 pase decisive în 27 de meciuri în care a avut în medie 29 minute/joc.

• George Cristian Cotoară. În vârstă de 23 de ani (este născut pe 23 martie 2002), George este un pivot înalt de 2.07 m care a făcut un sezon foarte bun în eşalonul secund cu Agronomia Bucureşti, pe care a ajutat-o în lupta pentru promovare cu statistici foarte bune: 12.5 puncte, 10.1 recuperări şi 2.6 pase decisive în 21 de meciuri în care a avut peste 30 minute/partidă. Nu este la prima prezenţă în Liga Naţională, în ediţia 2023-2024 având 15 apariţii pentru CSO Voluntari cu medii de 1.7 puncte şi 1.7 recuperări în circa 7 minute petrecute, în medie, pe parchet.

Lotul lărgit, de 16 jucători (dintre care 9 ploieşteni), pe care Mihai Popa şi staff-ul lui contează în acest moment se prezintă astfel: Kenny Cooper, Codruţ Dinu, David Raşoga, Federico Diaconescu, Robert Pătraru, Alexandru Dimov, Andre Jones, Vlad Borcan, Rareş Movileanu, George Angelian, DeVante Brooks, George Cotoară, Veljko Brkic, Andrei Calenic, Rareş Mihalache şi Alexandru Şerban.

Băieţii au parcurs deja o primă săptămână de antrenamente în noua formulă, urmând să continue în acelaşi ritm până în prima parte a lunii septembrie, atunci când sunt programate şi meciuri amicale cu CSO Voluntari (6, deplasare), Dinamo Bucureşti (12, acasă), BC CSU Sibiu (13, acasă) şi SCM Craiova (18, acasă).