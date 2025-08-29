SGU Ploiești oferă concesionarilor servicii suplimentare de îngrijire și amenajare a locurilor de veci.

Aceste servicii sunt disponibile la cererea concesionarilor, fiind efectuate de personal specializat, eliminând astfel efortul proprietarilor de a întreține mormintele singuri și constau în curățarea terenului de iarbă, desfundarea solului cu cazmaua, nivelat teren și plantare de flori, pentru menținerea unui aspect îngrijit al locurilor de veci.

Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, costurile pentru aceste lucrări variază în funcție de complexitate și sunt comunicate de administrația fiecărui cimitir administrat de SGU Ploiești, unde concesionarii pot solicita detalii suplimentare și pot face programări pentru efectuarea acestor amenajări.

De asemenea, acolo unde este cazul, plantarea florilor se asigură cu material săditor livrat de către concesionar.