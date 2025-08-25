Fotbalul se apropie de finalul vacanței la toate nivelurile, FRF anunțând și programul / componența seriilor de eșalon secund în fotbalul feminin, prima etapă fiind programată pe 14 septembrie.

Până atunci, jucătoarele de la ACS Petrolul au avut programat un amical la KSE Târgu Secuiesc , câștigat cu scorul de.9-0!

Programul etapei I:

Liga 2 Feminin – Meciurile Etapei 1

Sep 14, 2025 11:00 – ACSM Politehnica Iași – ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov

Sep 14, 2025 11:00 – CS Concordia Chiajna – ACS Suporter Club Oţelul Galaţi

Sep 14, 2025 11:00 – ACS Juniorul 2014 – Fotbal Club Rapid 1923 SA

Sep 14, 2025 11:00 – ACS Petrolul 52 – CS Universitatea Alexandria

Sep 14, 2025 11:00 – ACS Vulpitele Galbene – ACS Prahova Ploiești