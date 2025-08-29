• Negocieri privind cuantumul sporului de pericol pirotehnic • Pregătiri pentru producția – în premieră – și promovarea muniției destinate echipării dronelor militare

Luiza Rădulescu Pintilie

În această perioadă, obiectivele echipei manageriale ale societății Uzina Mecanică Plopeni continuă să fie direcționate atât către activitatea concretă de producție și onorarea contractelor aflate în derulare, cât și către domeniul de cercetare-dezvoltare, în perspectiva viitoarelor produse ce vor intra, în viitorul apropiat, în fabricație. În același timp, o atenție deosebită este acordată problemelor de personal, foarte recent încheindu-se, după cum ne-a confirmat directorul general al societății, ing.Tiberiu Pîrvu, etapa negocierilor ce au vizat stabilirea cuantumului sporului de pericol pirotehnic, în acord cu noile activități ce se vor desfășura în uzină. După cum am reținut de la distinsul nostru interlocutor, cuantumul unui asemenea spor este în strânsă legătură cu diferitele operațiuni incluse în procesul tehnologic și stabilirea lui a impus o etapă de dialog și de clarificare atât cu personalul de specialitate, care calculează nivelurile defalcate ale acestuia în acord cu activitățile specifice, cât și cu reprezentanții angajaților care beneficiază de acest spor. Ca urmare a finalizării negocierilor, documentația a fost depusă, acum două zile, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, pentru parcurgerea procedurilor stabilite prin legislația în vigoare.

În ceea ce privește procesul productiv, pe tot parcursul lunii august s-a continuat activitatea legată de derularea, la termen și în condițiile stabilite, a contractelor ce vizează producerea munițiile de calibru 120 mm și 122 mm. Pe linie de cercetare-dezvoltare, s-a început fabricarea dispozitivelor necesare trecerii la producerea în serie mare a muniției ce echipează dronele militare. În acest context, împreună cu firma parteneră Pheonix MS din Bistrița – alături de care se va realiza, pentru prima dată în România, muniție care are ca destinație echiparea dronelor militare și care urmează să fie exportată în SUA și Ucraina – au fost purtate discuții la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre în vederea organizării, în cursul lunii octombrie a.c., a unei activități de promovare a acestui tip de muniție în cadrul unuia dintre poligoanele omologate ale Ministerului Apărării Naționale.