N.Dumitrescu

Ultimele întruniri ale Consiliului Local Ploiești au arătat, clar, că la niciun an consumat din actualul mandat de patru ani, există o ruptură între primarul Mihai Polițeanu și majoritatea aleșilor locali, atât în ceea ce privește colaborarea, cât și comunicarea. Iar acest lucru a fost demonstrat, ieri, când, după două ședințe de săptămâna trecută – din 11 august și 14 august, care nu s-au putut desfășura din lipsă de cvorum- de data aceasta, la numai o oră una de cealaltă, respectiv la orele 11.00 și 12.00, au fost stabilite alte două ședințe, prima convocată de către primar, cealaltă de consilierii locali! Dar, ceea ce a fost și mai ieșit din comun în ceea ce privește cele două ședințe a fost faptul că, la prima ședință, pe modelul celor de săptămâna trecută, consilierii au lipsit, din nou, în masă, ceea ce a făcut ca o întrunire a Consiliului Local Ploiești, amânată pentru a treia oară, să nu poată să aibă loc din același motiv, respectiv lipsă de cvorum! ”Este un compartament de grădiniță, un comportament absolut iresponsabil din partea consilierilor care nu s-au prezentat la această ședință”, a declarat, ieri, primarul Mihai Polițeanu, după ce ședința convocată de către acesta, la ora 11.00, nu a mai avut loc din lipsă de cvorum. În ceea ce privește cealaltă ședință de ieri, de la ora 12.00, surpriză! Ușor, ușor, în sala de consiliu au început să vină consilierii locali, pentru ca, într-un final, să spună ”prezent” 23 de aleși din totalul de 27 de consilieri, din care cei mai mulți – 17- erau în sistem on-line, la rândul său primarul Mihai Polițeanu fiind prezent în plen. De precizat este însă faptul că, în cazul acestei ședințe, pe ordinea de zi nu s-au mai regăsit două proiecte inițiate de către primar – cel care viza amenajarea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase și amenajarea lizierei de vizavi de UPG Ploiești – iar văzând acest lucru, acesta a propus reintroducerea lor în discuție, sperând că se vor și vota. Numai că, iarăși surpriză, consilierii nu au fost de acord cu reintroducerea lor pe ordinea de zi, așa că în această ședință au fost supuse adoptării doar acele inițiative, culmea tot ale edilului, cu care aleșii au fost de acord, și anume aprobarea bugetului TCE, rectificarea bugetului de la CSM, filarmonică, teatru și Administrația Parcului Constantin Stere, a bugetului municipiului, precum și transferul, cu titlu gratuit, a unui imobil către primărie, pentru a fi folosit ca spațiu pentru învățământul primar de către Colegiul I.L. Caragiale. La finalul acestei ședințe, în calitate de ”veteran în cadrul legislativului local ploieștean, ca vârstă și mandate”, Gheorghe Sârbu a ținut să-i transmită primarului Mihai Polițeanu următoarele: ” Noi, consilierii locali, nu suntem chiulangii, dacă este să ne referim la remarca domnului primar referitor la absența noastră de la ultimele ședințe. Dar trebuie să-i atragem atenția că noi suntem legislativul, iar acesta (n.n- primarul)- executivul! Îl putem asigura că, dacă vom putea colabora și se merge în direcția bună, are susținerea nostră!”. Totodată, având în vedere că s-a numărat printre cei care și-a pus semnătura pentru convocarea ședinței de la ora 12.00, în dubla sa calitate, de consilier local și viceprimar, Alexandru Săraru ne-a declarat: ”Este unic în istoria Ploieștiului ceea ce s-a întâmplat, iar ziua de astăzi, cu două ședințe, a atins apogeul! Este însă un semnal de alarmă la adresa domnului primar, pentru că dumnealui nu este primar pentru 10% dintre locuitori, ci pentru toți! La nivel personal, este și un semnal de alarmă în ceea ce privește abuzurile primarului la adresa mea, în ceea ce privește atribuțiile. Nu poți conduce un oraș cu o asemenea atitudine!”.