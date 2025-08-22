Prin intermediul unui comunicat de presă, Primăria Ploiești a anunțat, joi, că a fost aprobată, de către Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației, solicitarea Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena din Ploiești prin care au fost cerute întreruperea circulației pe strada Tache Ionescu (pe sensul de mers de la sensul giratoriu către centru) și mutarea temporară a stației TCE aflată în imediata apropiere a lăcașului de cult. Astfel, atât întreruperea circulației auto pe sensul menționat, cât și mutarea stației de autobuz din zona aferentă Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena se vor face în perioada 25 – 27.08.2025, între orele 9:00 – 14.30, acestea fiind necesare pentru realizarea unor lucrări complexe și de anvergură de tăiere și toaletare a unor copaci de mari dimensiuni, situați în curtea bisericii.