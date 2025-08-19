Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat ieri o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina, a relatat AFP, citată de News.ro.

Această întâlnire la Casa Albă, precedată de noi atacuri ruseşti sângeroase în mai multe oraşe ucrainene, s-a anunțat a fi o premieră în acest format de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

”Preşedintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”, a avertizat Trump într-o serie de mesaje postate pe reţeaua sa Truth Social – în care a exercitat în mod clar presiuni asupra liderului ucrainean să renunţe la anumite pretenţii.

”Nu se pune problema” ca Kievul să recupereze controlul Crimeei anexate de către Moscova în 2014 şi nici să intre în NATO a avertizat miliardarul, care s-a felicitat că n-au fost ”nicodată atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp” la Casa Albă.

În afară de Zelenski, au fost aşteptaţi preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, britanic Keir Starmer şi preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen.

La sosirea la Washington, Zelenski a dat asigurări că Ucraina împărtăşeşte ”dorinţa profundă de a pune capăt acestui război rapid şi în moc fiabil”.

Însă a precizat că ”pacea (trebuie) să fie durabilă”, spre deosebire de garanţiile oferite Kievului după căderea fostei Uniuni Sovietice (URSS) sau de acordurile semnate cu Moscova după anexarea Crimeei şi începutul războiului în estul Ucrainei.

Conform programului anunțat, preşedintele ucrainean urma să se întâlnească aseară mai întâi tête-à-tête cu Trump, începând de la ora locală 13.00 (20.00, ora României), iar liderii europeni era stabilit se li se alăture după aceea.