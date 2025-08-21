Nu doar Liga A Prahova și cele două serii de liga 5 județeană vor debuta la începutul acestei săptămâni, ci și Liga a 6-a, care se prezintă și ea, într-un nou format!

Unul cu 4 serii, dintre care 2 își vor ”consuma”startul în acest week-end, seriile Nord și Est, în timp ce seriile Vest și Sud vor debuta peste încă o săptămână.

Așadar, ”piramida” fotbalului județean trece de la patru eșaloane valorice, la trei, nu mai puțin de cinci întreceri distincte (seria de Liga 4, două serii de Liga 5 și 2 serii de Liga 6, dintre cele șapte pe care forul de pe ”Pielari” le organizează) urmând să pornească la drum.