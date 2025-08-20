După succesul ediției 2024 (236 înscriși / 126 absolvenți), organizăm un nou curs pentru formare arbitri – fotbal, în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025.
Cursul este GRATUIT și se va desfășura o dată pe săptămână, în 4 centre: Ploiești / Universitatea Petrol-Gaze, Câmpina, Urlați și Vălenii de Munte.
Condiții: vârsta minimă – 14 ani; apt medical.
Beneficii: sănătate prin sport, dezvoltare personală, dezvoltarea abilităților de comunicare, gestionarea conflictelor, apartenența la o comunitate, carieră în fotbal, câștiguri financiare.
Detalii și înscrieri: cjaprahova24@gmail.com ; 0733 206 564 / WhatsApp
