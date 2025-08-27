În perioada 1 ianuarie – 31 iulie a.c., personalul Direcţiei Silvice Prahova a derulat, împreună cu reprezentanţi ai poliţiei prahovene, peste cinci mii de acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii furturilor de material lemnos, atât din fondul forestier de stat, cât și din cel particular.

În urma acestora, au fost constatate un număr de 55 de infracțiuni – fiind întocmite tot atâtea dosare penale – valoarea prejudiciului ridicându-se la aproximativ 40.000 de lei.

De asemenea, în urma inspecțiilor de fond realizate pe raza Ocoalelor silvice, au mai fost constatate și alte cinci contravenții, în sumă de circa 5.000 de lei.

Totodată, volumul de masă lemnoasă care nu a putut fi justificat de către personalul silvic ( lemn furat, dar hoţi – neprinşi) a fost de nici doi metri cubi (1,944 mc). Concret, sunt șase Ocoale silvice – Azuga, Doftana, Sinaia, Slănic, Vălenii de Munte şi Verbila – unde pădurarilor nu li s-a imputat absolut nimic, «furturile» fiind înregistrate la O. Ploieşti – 0, 538 mc, respectiv O.S. Măneciu – 1, 406 mc material lemnos nejustificat.