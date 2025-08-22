Vă anunțăm că în data de 22.08.2025, între orele 13:30 și 16:30, alimentarea cu gaze naturale va fi întreruptă din cauza cauza unor lucrări de intervenție în regim de urgență la rețeaua de distribuție gaze a orașului Mizil, pe:

*Strada Tohăneasca;

*Strada Plutar Mareș;

*Strada Spirica Atanasiu;*

*Strada Gheorghe Brătianu;

*Strada Craciunescu;

*Strada Nicolae Iorga;

*Calea Buzăului;

*Strada Nichita Stănescu;

*Strada Agata Bacovia;

*Strada Leonida Condeescu;

*Strada Tase Dumitrescu;

*Strada Paralela 45;

*Strada Eroilor;

*Strada Fundătura Soarelui;

*Strada Ghica Vodă;

*Strada Mircea Vodă.

Vor fi afectați de această sistare 214 utilizatori.

Vă informăm că punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare se efectuează doar în prezența utilizatorilor și necesită semnătură de confirmare. Dacă nu vă aflați la adresa de consum pentru punerea în funcțiune, vă rugăm să contactați Dispeceratul operatorului sistemului de distribuție Neogas Grid.