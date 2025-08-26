Un nivel de hidratare adecvat nu este important doar pentru starea fizică, ci şi pentru felul în care organismul răspunde la stres. Un nou studiu arată că persoanele care beau prea puţină apă au un răspuns hormonal mai puternic în situaţii tensionate, ceea ce poate avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii.

Persoanele care nu beau suficientă apă par să aibă un răspuns biologic mai puternic la stres, arată un studiu realizat de cercetători de la Liverpool John Moores University, citat de News.ro. Aceştia au descoperit că persoanele cu un consum redus de lichide eliberează niveluri mai mari de cortizol, hormonul stresului, chiar dacă nu simt mai multă sete decât cei bine hidrataţi.

Publicat în Journal of Applied Physiology, studiul a constatat că persoanele care au băut mai puţin de 1,5 litri de lichide pe zi, echivalentul a aproximativ şapte ceşti, au avut un răspuns al cortizolului la stres cu peste 50% mai mare decât cei care au respectat recomandările zilnice de aport de apă. Studiul a inclus două grupuri: unul format din persoane care beau sub 1,5 litri de apă pe zi şi altul alcătuit din participanţi care respectau recomandările zilnice de hidratare, aproximativ doi litri pentru femei şi 2,5 litri pentru bărbaţi.

Timp de şapte zile, hidratarea a fost monitorizată prin analize de urină şi sânge, iar la final participanţii au fost supuşi unui test de stres: un interviu de angajare improvizat şi un exerciţiu rapid de aritmetică, desfăşurate în faţa unui juriu îmbrăcat în halate albe.

Înainte şi după test, cercetătorii au măsurat nivelurile de cortizol din salivă.

Rezultatele au arătat că persoanele care nu s-au hidratat suficient hidratate au avut un răspuns hormonal semnificativ mai puternic, deşi simptomele vizibile, cum ar fi anxietatea sau creşterea ritmului cardiac, au fost similare între grupuri.

Cortizolul este esenţial în răspunsul la stres, dar nivelurile ridicate pe termen lung pot creşte riscul de boli cardiovasculare, diabet şi depresie.

Specialiştii atrag atenţia că simplul obicei de a avea o sticlă cu apă la îndemână în perioadele solicitante poate aduce beneficii importante pentru sănătate.

În prezent, ghidurile europene recomandă un consum de 2–2,5 litri de lichide zilnic, însă necesarul poate creşte în zilele călduroase, în timpul efortului fizic, în sarcină sau în perioada alăptării.

Cercetătorii vor să afle dacă un consum mai mare de apă poate diminua reacţiile la stresul cotidian, cum ar fi nervozitatea din trafic sau emoţiile înaintea susţinerii unei prezentări la serviciu.