Începută sâmbătă cu o spectaculoasă festivitate de deschidere, precedată de defilarea echipelor, ediția a XI-a a FunSports Cup, rezervată juniorilor și junioarelor 1 și 2, s-a încheiat marți, cu festivitatea de premiere. Jocuri spectaculoase, pline de ambiție și pasiune, lacrimi de bucurie, dar și de supărare, arbitraje de calitate și o organizare de top, acestea au fost doar câteva din ingredientele unei noii ediții de neuitat a celui mai important turneu de handbal juvenil din România.

De salutat inițiativa organizatorilor de a-i acorda un premiu special pentru întreaga activitate reputatului om de handbal Remus Drăgănescu, premiat chiar de fosta sa elevă, fosta mare jucătoare Mariana Târcă.

Din păcate, județul nostru a.dus doar echipe „de provincie”, din Câmpina sau Mizil, la acest turneu.

Potrivit handbalmania.ro, ierarhiile au fost următoarele, cu mențiunea că sportivă de la CS Câmpina – Carina Vasile – a fost golghetera turneului junioare 2 Elite, deși echipa sa a terminat pe penultimul loc!

Junioare 1

1. Corona Brașov, 2. Lokomotiva Zagreb, 3. Rapid București, 4. Transilvania Brașov, 5. Unirea Slobozia, 6. LPS Târgu Mureș, 7. HC Omer Constanța, 8.Kids Tâmpa Brașov, 9. CSS Ilfov, 10. CSM Fagaras.

Best goalkeeper: Mare Curakovic (Lokomotiva Zagreb); Best player: Ana Mar a Șerban (Corona Brașov), Top scorer: Mosor Antonia (Corona Brașov)

Juniori 1

1. CSU Suceava, 2. TEC București, 3. Fortuna Chișinău, 4. HC Bijeljina, 5. Concordia Chiajna, 6. CSS Fagaras

Best goalkeeper: Zaharia Tudor (TEC București); Best player: Popovici Daniel (CSU Suceava), Top scorer: Buzu Răzvan (TEC București)

Junioare 2 – Elite

1. Transilvania Brasov, 2. Unirea Slobozia, 3. CSS Caracal, 4. Lokomotiva Zagreb, 5. Kids Tâmpa Brasov, 6. CSS2 Bucuresti, 7. FTC Budapesta, 8. TEC București, 9. CS Campina, 10. LPS Suceava

Best goalkeeper: Ioniță Georgiana (Unirea Slobozia); Best player: Filip Denisa (Transilvania Brașov), Top scorer: Vasile Carina (CS Câmpina).

Junioare 2

1. OK Sport Onești, 2. Transilvania 2 Brașov, 3. ACS Târgu Mureș, 4. Viitorul Berești Tazlau, 5.LPS Brăila, 6. ACS Sarmis, 7. Kyiv, 8. Victoria Țăndărei, 9. KIR Constanta, 10.LPS Iași, 11. Millenium Giarmata, 12. CSM Râmnicu Sărat, 13. SSSH2 Chișinău, 14. Lions Handbal Sassari, 15. Arsenal Tăureni, 16. Muntenia Pitești.

Best goalkeeper: Ignat Ariana (ACS Târgu Mureș); Best player: Calapod Alexia (OK Sport Onești), Top scorer: Chircu Maia (Transilvania Brașov)

Juniori 2

1. Poli Timișoara, 2. Omer Constanta, 3. CSU Suceava, 4. HC Bijeljina, 5. FTC Budapesta, 6. CSO Mizil, 7. CSM Constanta 8. Chornomorsk, 9. Sporting Ghimbav, 10. CSS Medgidia, 11.Concordia Chiajna, 12. LPS Botoșani.

Best goalkeeper: Eric Bichir (CSU Suceava); Best player: Mihai Proca (SCM Poli Timișoara), Top scorer: Necula Radu (Omer Constanța)

Best Goal: Basov Dmytro – Chornomorsk