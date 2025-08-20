Caraimanul Bușteni va activa în noul sezon în Seria Vest din Liga a 5-a sub comanda unui nou antrenor principal – Ciprian Geambazu, cel care îl înlocuiește pe brașoveanul Vasile Gherghe.

În vârstă de 48 ani, fost arbitru asistent până la nivelul ligii secunde, Ciprian Geambazu deține licența B UEFA el fiind și fondatorul clubului de juniori ACS Caraimanul Bușteni. La finalul săptămânii, în prima etapă a ­campionatului Ligii a 5-a, Seria Vest, Caraimanul Bușteni va întâlni pe teren propriu formația CS Varnița, cu Ciprian în postura de „principal”, premisele fotbalistice pentru clubul de la poalele Caraimanului fiind unele ­”interesante”.