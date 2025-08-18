Stilul pașilor mărunți și chinuiți pare să fie cel care caracterizează parcursul echipei lui Liviu Ciobotariu în acest start de campionat. Petrolul adună punct cu punct, dar încă nu emană forța unei echipe care să poată să tranșeze meciurile pe care, cum s-ar spune, le are în „mână”. Iar complexul lipsei de rezultate pe teren propriu începe să se simtă, „lupii” nereușind să găsească, nici din cea de-a treia tentativă, cheia primului succes stagional pe „Ilie Oană”.

Contra lui Hermannstadt, echipa lui Liviu Ciubotariu a părut că întârzie să iasă de la cabine și a început meciul în „tranșee”, sub asediul unei posesii zdrobitoare a adversarei. Cumva, însă, din ghinionul accidentării premature a lui Bogdan Marian (27) s-a născut schimbarea, nu doar de sistem, cât și de atitudine în teren. Petroliștii au trecut la o linie de 4 în apărare, mijlocașii au început să recupereze baloane, iar, în avanposturi, chiar dacă de multe ori izolat, Doumtsios le-a pus mari probleme fundașilor centrali ai vizitatorilor.

Grecul a avut o reacție de atacant veritabil imediat după pauză, atunci când, la o lansare excelentă a lui Ricardinho, l-a driblat pe Căbuz din preluare, iar portarul oaspeților a avut o intervenție ce l-a determinat pe „centralul” Marian Barbu să indice punctul cu var. Gicu Grozav (51) a transformat fără emoții penaltiul și, din acel moment, Petrolul trebuia să-și demonstreze maturitatea și să obțină cele trei puncte care ar fi adus un aer mult mai proaspăt în clasament.

Doar că, la fel cum s-a întâmplat și cu UTA, în precedentul meci de pe „Ilie Oană”, „găzarii” n-au concretizat ocaziile pe care le-au avut pentru a se desprinde decisiv, iar adversara a profitat și a restabilit egalitatea, Buș (82) punctând cu un șut din interiorul careului, la care mingea a „mușcat” din butul din dreapta lui Bălbărău înainte să ricoșeze în plasă!

Finalul a fost trăit cu emoții, ambele echipe trecând pe lângă golul aducător de mare bucurie, dar tabela s-a fixat pe 1-1 și a împărțit, just până la urmă, câte un punct în fiecare tabără. Nu e chiar rezultatul care să ne facă fericiți, dar, ca să vedem și jumătatea plină a paharului, bifăm, până la urmă, un al doilea meci consecutiv fără înfrângere. Cu răbdare, cu mai multă atenție și cu o doză de „viclenie” fotbalistică, sigur vor veni, în curând, și victoriile!

Foto: Răzvan Păsărică

FC Petrolul – FC Hermannstadt 1-1 (0-0)

Marcatori: Grozav (51, pen.)/Buș (82).

FC Petrolul: Bălbărău – Papp, Roche, Prce – Ricardinho, Doukansy (58 Hanca), Mateiu, B. Marian (27 Paraschiv) – Jyry (73 V. Gheorghe), Doumtsios (73 Chică-Roșă), Grozav (cpt). Antrenor: Liviu Ciobotariu.

FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă (64 Oroian), Stoica (cpt), Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov (45 Kujabi), D. Albu (76 Biceanu) – Chițu (76 Buș), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu.

Cartonașe galbene: Jyry (66)/Oroian (24).

Au abitrat: Marian Barbu – George Neacșu și Imre Laszlo Bucsi.

Rezervă: Alina Peșu.

Arbitru VAR: Sorin Costreie. Arbitru AVAR: Alexandru Filip.

Observatori: Irina Mîrț și Dan Potocianu.