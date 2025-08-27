LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 1
Olimpia Cireșanu – Viitorul 2018 Ceptura 1-2
CS Bucov Pleașa – CSM Ploiești – amânat
Podgoria Vadu Săpat-AS Starchiojd 4-6
Viitorul Cosminele – Unirea Urlați 3-2
Avântul Tomșani- CSO Mizil 0-1
Progresul Aluniș- CS Blejoi II 2-3
Real Boys Vălenii de Munte- Vulturul Zănoaga 4-0
CS Mănești 2013 Băltița- Brădetul Ștefești 0-1
LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 1
Victoria Fântânele- Speranța Chiojdeanca 1-1
Știința Albești- Viitorul Iordăcheanu 6-1
Rapid Sălciile – Șoimii Apostolache 2-1
Cricovul Cioceni – Voința Călugareni 2-1
Tineretul Loloiasca – Steaua Sângeru 5-2
AS Mehedința- Progresul Boldești Grădiștea 1 -3
Viitorul Pantazi- Viitorul Fulga 4-2
As Podenii Vechi – CS Ceptura 4-1
LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 1
Luceafărul Drajna – Avântul Cerașu 2-2
Flacăra Mălăiești – Tirana Homorâciu 1-3
Tinerețea Izvoarele – Tineretul Poiana Vărbilău 6-3
Gloria Predeal Sărari – Viitorul Cerașu 6-1
Unirea Valea Dulce – Unirea Tricolor Lipănești 1-0
Viitorul Teișani – Progresul Bughea 4-2
Avântul Bertea – Voința Măgurele 0-2
Tricolor Coțofenești – Voința 2009 Gornet 3-4