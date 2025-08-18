F. T.

Ce înseamnă Proiectul „Mounteen”, al cărui nume nu mai trebuie să-l traducem? O stare de spirit, mai înainte de toate. Sau de trăiri pe care care le poţi dobândi luând contact nemijlocit nu doar cu muntele, ci şi cu oamenii care îl cunosc „ca în palmă”. De entuziasm, emoţie şi pasiune au avut parte, la sfârşitul săptămânii trecute, un grup de tineri, aceştia fiind ghidaţi „pe cărări de munte” de către plt. adj. șef Stanciu Silviu și sg. maj. Jugănaru Dragoș, din cadrul Centrului Montan Sinaia, pe traseul Piatra Arsă – Crucea Caraiman și retur. Nu în ultimul rând, proiectul „Mounteen” mai înseamnă şi altceva: educaţie. Context în care în cadrul excursiei de o zi au fost distribuite și chestionare pentru a aduna informații despre siguranța montană și importanța turismului din perspectiva turiștilor.

În același timp, acţiunea desfăşurată de către Centrul Montan Sinaia a mai însemnat şi un demers pentru educarea şi conștientizarea acelora care iubesc muntele și vor să-l protejeze.

(Foto: Centrul Montan Sinaia)