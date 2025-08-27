Echipa de handbal junioare 3 a CSM Ploieşti a reuşit să câştige „Cupa Dunărea”, competiţie ce s-a desfăşurat săptămâna trecută în Sala Polivalentă Brăila, în organizarea uneia dintre formaţiile de top din Liga Florilor, HC Dunărea Brăila.

Campioane în sezonul trecut la J4, fetele pregătite de Robert Comendant s-au impus fără mari emoţii în toate cele cinci partide disputate, anunţând un campionat consistent şi la noua categorie de vârstă.

Repartizată în Grupa Albă, CSM Ploieşti a trecut, pe rând, de LPS Brăila, scor 31-16 (17-6), CSM Galaţi, scor 44-15 (21-7) şi HC Dunărea Brăila, scor 37-23 (19-8), apoi, în semifinală, de o altă echipă prahoveană, care reprezinta, la rândul ei, o frumoasă surpriză – CS Ariceştii Rahtivani, scor 30-13 (17-7), pentru ca, in finală, să nu aibă dificultăţi nici cu Viitorul Galaţi: 31-21 (17-9)!

La performanţa echipei s-a adăugat şi premiul individual obţinut de Natalia Comendant, care a fost declarată MVP al turneului! O altă sportivă prahoveană- Rohat Eva, de la Ariceștii Rahtivani – club care a obținut medaliile de bronz, a fost declarată cel mai bun coordonator de joc al turneului!