• Ministerul Economiei: În programul de investiții pe 2025 sunt incluse și furnizarea și montajul instalației de transport pentru turiști

Nicoleta Dumitrescu

Luna aceasta, august, se împlinesc 11 ani de când la mina turistică de la Slănic- Mina Unirea- liftul destinat turiștilor s-a prăbușit în gol din cauza unei defecțiuni tehnice, de atunci transportul vizitatorilor fiind realizat doar cu microbuzele. Totodată, de mai bine de un deceniu au existat și nenumărate promisiuni ale demnitarilor în ceea ce privește înlocuirea vechiului lift cu altul nou, inclusiv în anul 2023, ministrul Economiei de la acea vreme, Florin Spătaru, după o vizită la Slănic, declarând că puţul liftului va fi consolidat, iar până în luna martie (n.n.- luna martie 2023!) trebuie găsită o soluţie tehnică pentru montarea unui lift nou. Având în vedere faptul că acum suntem în luna august 2025, iar despre cele menționate anterior nu s-a mai auzit nimic, am solicitat Ministerului Economiei, care acum are o nouă conducere, respectiv pe ministrul Radu Miruță, informații despre stadiul lucrărilor la investițiile promise la mina turistică Unirea. Iar răspunsul a fost următorul:”În ceea ce privește investițiile la mina turistică Unirea, vă comunicăm faptul că în anul 2024 au fost realizate lucrări de stabilizare şi consolidare teren în platforma puțului 23 August, Mina Unirea. Mai mult, în programul de investiții pentru anul 2025 este inclus, printre altele, şi următorul obiectiv de investiții: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, precum şi execuție de lucrări de reprofilare, betonare, impermeabilizare şi echipare Puț 23 August, furnizare şi montaj instalaţie de transport turişti, lucrări de construcții și amenajări exterioare. Studiul de prefezabilitate este în curs de elaborare, urmând ca, în funcţie de rezultatul studiului, să se treacă la etapele ulterioare, respectiv studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi execuție”.

Până când, însă, această nouă promisiune va fi pusă în practică, în continuare, accesul vizitatorilor în Mina Unirea – Salina Slănic Prahova se face cu microbuze, până la o adâncime de 208 m. Comparată cu ”un palat de sare”, potrivit Salrom, și deschisă vizitării din anii ‘70, Mina Unirea este rezultatul excavării a 2,9 milioane metri cubi zăcământ de sare, care a creat cavităţi cu volume gigantice, respectiv 14 camere cu profil trapezoidal de cca. 80.000 mp. Aici, unde microclimatul este constant și de nereprodus la suprafață, temperatura permanentă este de 12-13 grade C, pentru turiști fiind amenajate terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii. De asemenea, în salină există un spaţiu delimitat, dotat cu sezlonguri, paturi, scaune, mese, unde vizitatorii cu afecţiuni respiratorii pot petrece câteva ore în linişte. Totodată, cei care coboară în adâncurile acestei mine pot descifra istoria milenară a poporului român, descoperind bustul sculptat în sare al lui Burebista, în “Sala Genezei” fiind expuse și sculpturile, tot în sare, reprezentându-i pe Decebal şi Traian, înconjuraţi de elemente specifice popoarelor dac şi roman, cu mențiunea că aici există și busturile sculptate, de asemena tot în sare, ale domnitorului Mihai Viteazul şi al poetului național Mihai Eminescu. Programul de vizitare, pe perioada verii, la Mina Unirea este de luni până duminică, între orele 9.00-17.00, tarifele fiind următoarele: copii și elevi – 40 de lei; studenți – 45 de lei; adulți – 55 de lei; persoane cu dizabilități și pensionari peste 65 de ani – 45 de lei, copiii care nu au împlinit trei ani având gratuitate.