Federația Română de Fotbal a stabilit, ieri, prin tragerea la sorți, la Casa Fotbalului, programul celor opt serii ale noului sezon de Liga 3, ediția 2025-2026.
Sezonul 2025/26 urmează să aibă un nou format față de ultimele cinci ediții ale Ligii 3. Nu vor mai fi zece serii a câte 10 echipe, un total de 100 de participante, ci opt serii a câte 12 formații, deci 96 de formații aflate la start. Noua ediția a Ligii 3 va debuta peste o săptămână, în weekend-ul 29-30 august 2025. Cele 7 echipe din județul nostru care participă în întrecere au fost distribuite în seria 2 – patru echipe, respective în seria 4 – trei echipe.
Încă din prima rundă avem parte de două dueluri prahovene, Petrolul II – CS Păulești, respectiv Tricolorul Breaza – CSO Teleajenul Vălenii de Munte!
Iată programul turului în cele două serii:
Liga 3, Seria 2, sezon 2025-2026
Etapa 1
ACS SEPSI OSK 2 – CSO PLOPENI
SPORTING LIEȘTI – CSM RÂMNICU SĂRAT
UNIREA BRANIȘTEA – CS BLEJOI
KSE TÂRGU SECUIESC – VICTORIA TRAIAN
ACS PETROLUL 52 2 – CS PĂULEȘTI
AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA – SC OȚELUL GALAȚI 2
Etapa 2
CSO PLOPENI – SC OȚELUL GALAȚI 2
CS PĂULEȘTI – AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA
VICTORIA TRAIAN – ACS PETROLUL 52 2
CS BLEJOI – KSE TÂRGU SECUIESC
CSM RÂMNICU SĂRAT – UNIREA BRANIȘTEA
ACS SEPSI OSK 2 – SPORTING LIEȘTI
Etapa 3
SPORTING LIEȘTI – CSO PLOPENI
UNIREA BRANIȘTEA – ACS SEPSI OSK 2
KSE TÂRGU SECUIESC – CSM RÂMNICU SĂRAT
ACS PETROLUL 52 2 – CS BLEJOI
AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA – VICTORIA TRAIAN
SC OȚELUL GALAȚI 2 – CS PĂULEȘTI
Etapa 4
CSO PLOPENI – CS PĂULEȘTI
VICTORIA TRAIAN – SC OȚELUL GALAȚI 2
CS BLEJOI – AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA
CSM RÂMNICU SĂRAT – ACS PETROLUL 52 2
ACS SEPSI OSK 2 – KSE TÂRGU SECUIESC
SPORTING LIEȘTI – UNIREA BRANIȘTEA
Etapa 5
UNIREA BRANIȘTEA – CSO PLOPENI
KSE TÂRGU SECUIESC – SPORTING LIEȘTI
ACS PETROLUL 52 2 – ACS SEPSI OSK 2
AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA – CSM RÂMNICU SĂRAT
SC OȚELUL GALAȚI 2 – CS BLEJOI
CS PĂULEȘTI – VICTORIA TRAIAN
Etapa 6
CSO PLOPENI – VICTORIA TRAIAN
CS BLEJOI – CS PĂULEȘTI
CSM RÂMNICU SĂRAT – SC OȚELUL GALAȚI 2
ACS SEPSI OSK 2 – AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA
SPORTING LIEȘTI – ACS PETROLUL 52 2
UNIREA BRANIȘTEA – KSE TÂRGU SECUIESC
Etapa 7
KSE TÂRGU SECUIESC – CSO PLOPENI
ACS PETROLUL 52 2 – UNIREA BRANIȘTEA
AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA – SPORTING LIEȘTI
SC OȚELUL GALAȚI 2 – ACS SEPSI OSK 2
CS PĂULEȘTI – CSM RÂMNICU SĂRAT
VICTORIA TRAIAN – CS BLEJOI
Etapa 8
CSO PLOPENI – CS BLEJOI
CSM RÂMNICU SĂRAT – VICTORIA TRAIAN
ACS SEPSI OSK 2 – CS PĂULEȘTI
SPORTING LIEȘTI – SC OȚELUL GALAȚI 2
UNIREA BRANIȘTEA – AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA
KSE TÂRGU SECUIESC – ACS PETROLUL 52 2
Etapa 9
ACS PETROLUL 52 2 – CSO PLOPENI
AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA – KSE TÂRGU SECUIESC
SC OȚELUL GALAȚI 2 – UNIREA BRANIȘTEA
CS PĂULEȘTI – SPORTING LIEȘTI
VICTORIA TRAIAN – ACS SEPSI OSK 2
CS BLEJOI – CSM RÂMNICU SĂRAT
Etapa 10
CSO PLOPENI – CSM RÂMNICU SĂRAT
ACS SEPSI OSK 2 – CS BLEJOI
SPORTING LIEȘTI – VICTORIA TRAIAN
UNIREA BRANIȘTEA – CS PĂULEȘTI
KSE TÂRGU SECUIESC – SC OȚELUL GALAȚI 2
ACS PETROLUL 52 2 – AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA
Etapa 11
AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA – CSO PLOPENI
SC OȚELUL GALAȚI 2 – ACS PETROLUL 52 2
CS PĂULEȘTI – KSE TÂRGU SECUIESC
VICTORIA TRAIAN – UNIREA BRANIȘTEA
CS BLEJOI – SPORTING LIEȘTI
CSM RÂMNICU SĂRAT – ACS SEPSI OSK 2
Liga 3, Seria 4, sezon 2025-2026
Etapa 1
TRICOLORUL BREAZA – OLIMPIC ZĂRNEȘTI
FC PUCIOASA – FLACĂRA MORENI
PROGRESUL MOGOȘOAIA – KIDS TÂMPA BRAȘOV
VOINȚA 2024 CREVEDIA – URBAN TITU
CSL ȘTEFĂNEȘTI – CSM SĂCELE
CSO BĂICOI – CSO TELEAJENUL VĂLENII DE MUNTE
Etapa 2
OLIMPIC ZĂRNEȘTI – CSO TELEAJENUL
CSM SĂCELE – CSO BĂICOI
URBAN TITU – CSL ȘTEFĂNEȘTI
KIDS TÂMPA BRAȘOV – VOINȚA 2024 CREVEDIA
FLACĂRA MORENI – PROGRESUL MOGOȘOAIA
TRICOLORUL BREAZA – FC PUCIOASA
Etapa 3
FC PUCIOASA – OLIMPIC ZĂRNEȘTI
PROGRESUL MOGOȘOAIA – TRICOLORUL BREAZA
VOINȚA 2024 CREVEDIA – FLACĂRA MORENI
CSL ȘTEFĂNEȘTI – KIDS TÂMPA BRAȘOV
CSO BĂICOI – URBAN TITU
CSO TELEAJENUL – CSM SĂCELE
Etapa 4
OLIMPIC ZĂRNEȘTI – CSM SĂCELE
URBAN TITU – CSO TELEAJENUL
KIDS TÂMPA BRAȘOV – CSO BĂICOI
FLACĂRA MORENI – CSL ȘTEFĂNEȘTI
TRICOLORUL BREAZA – VOINȚA 2024 CREVEDIA
FC PUCIOASA – PROGRESUL MOGOȘOAIA
Etapa 5
PROGRESUL MOGOȘOAIA – OLIMPIC ZĂRNEȘTI
VOINȚA 2024 CREVEDIA – FC PUCIOASA
CSL ȘTEFĂNEȘTI – TRICOLORUL BREAZA
CSO BĂICOI – FLACĂRA MORENI
CSO TELEAJENUL – KIDS TÂMPA BRAȘOV
CSM SĂCELE – URBAN TITU
Etapa 6
OLIMPIC ZĂRNEȘTI – URBAN TITU
KIDS TÂMPA BRAȘOV – CSM SĂCELE
FLACĂRA MORENI – CSO TELEAJENUL
TRICOLORUL BREAZA – CSO BĂICOI
FC PUCIOASA – CSL ȘTEFĂNEȘTI
PROGRESUL MOGOȘOAIA – VOINȚA 2024 CREVEDIA
Etapa 7
VOINȚA 2024 CREVEDIA – OLIMPIC ZĂRNEȘTI
CSL ȘTEFĂNEȘTI – PROGRESUL MOGOȘOAIA
CSO BĂICOI – FC PUCIOASA
CSO TELEAJENUL – TRICOLORUL BREAZA
CSM SĂCELE – FLACĂRA MORENI
URBAN TITU – KIDS TÂMPA BRAȘOV
Etapa 8
OLIMPIC ZĂRNEȘTI – KIDS TÂMPA BRAȘOV
FLACĂRA MORENI – URBAN TITU
TRICOLORUL BREAZA – CSM SĂCELE
FC PUCIOASA – CSO TELEAJENUL
PROGRESUL MOGOȘOAIA – CSO BĂICOI
VOINȚA 2024 CREVEDIA – CSL ȘTEFĂNEȘTI
Etapa 9
CSL ȘTEFĂNEȘTI – OLIMPIC ZĂRNEȘTI
CSO BĂICOI – VOINȚA 2024 CREVEDIA
CSO TELEAJENUL – PROGRESUL MOGOȘOAIA
CSM SĂCELE – FC PUCIOASA
URBAN TITU – TRICOLORUL BREAZA
KIDS TÂMPA BRAȘOV – FLACĂRA MORENI
Etapa 10
OLIMPIC ZĂRNEȘTI – FLACĂRA MORENI
TRICOLORUL BREAZA – KIDS TÂMPA BRAȘOV
FC PUCIOASA – URBAN TITU
PROGRESUL MOGOȘOAIA – CSM SĂCELE
VOINȚA 2024 CREVEDIA – CSO TELEAJENUL
CSL ȘTEFĂNEȘTI – CSO BĂICOI
Etapa 11
CSO BĂICOI – OLIMPIC ZĂRNEȘTI
CSO TELEAJENUL – CSL ȘTEFĂNEȘTI
CSM SĂCELE – VOINȚA 2024 CREVEDIA
URBAN TITU – PROGRESUL MOGOȘOAIA
KIDS TÂMPA BRAȘOV – FC PUCIOASA
FLACĂRA MORENI – TRICOLORUL BREAZA