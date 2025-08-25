Liga A Prahova a debutat în weekend, înainte de prima etapă, cu doar o zi înainte, oficializându-se o înlocuire «de urgență», AFC Bănești Urleta anunțând oficial retragerea din primul eșalon județean, fiind înlocuită printr-o decizie a Comitetului Executiv al AJF Prahova cu CS Brazi, echipă aflată «prima sub linie».
Mai jos cu un eșalon, s-a «eliberat» locul în Liga 5 al Braziului, ocupat de Vulturug Zănoaga…
Revenind la Liga A, de remarcat succesele clare obținute de nou-promovatele din Nedelea și Gherghița, precum și succesele, fără emoții, obținute se echipele cu pretenții – Drăgănești, Cornu, Boldești-Scăeni, Câmpina și Comarnic.
Iată rezultatele rundei I:
Petrosport Ploiești – Progresul Drăgănești 2-3
CS Valea Călugărească – CS Cornu 1-4
CS Câmpina – CS Vărbilău 3-1
ACS Gherghița – CS Brazi 3-0
CS Aricești Nedelea – Tineretul Gura Vitioarei 4-1
AFC Brebu – Avântul Măneciu 0-4
CS Bucov – CSO Boldești 0-5
CSO Comarnic – CS Mănești Coada Izvorului 4-2
Debut fără surprize, cu Brazi în loc de Băneşti!
