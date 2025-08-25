Liga A Prahova a debutat în weekend, înainte de prima etapă, cu doar o zi înainte, oficializându-se o înlocuire «de urgență», AFC Bănești Urleta anunțând oficial retragerea din primul eșalon județean, fiind înlocuită printr-o decizie a Comitetului Executiv al AJF Prahova cu CS Brazi, echipă aflată «prima sub linie».

Mai jos cu un eșalon, s-a «eliberat» locul în Liga 5 al Braziului, ocupat de Vulturug Zănoaga…

Revenind la Liga A, de remarcat succesele clare obținute de nou-promovatele din Nedelea și Gherghița, precum și succesele, fără emoții, obținute se echipele cu pretenții – Drăgănești, Cornu, Boldești-Scăeni, Câmpina și Comarnic.

Iată rezultatele rundei I:

Petrosport Ploiești – Progresul Drăgănești 2-3

CS Valea Călugărească – CS Cornu 1-4

CS Câmpina – CS Vărbilău 3-1

ACS Gherghița – CS Brazi 3-0

CS Aricești Nedelea – Tineretul Gura Vitioarei 4-1

AFC Brebu – Avântul Măneciu 0-4

CS Bucov – CSO Boldești 0-5

CSO Comarnic – CS Mănești Coada Izvorului 4-2