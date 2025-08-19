La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc primele meciuri oficiale ale sezonului 2025-2026, în fotbalul județean, turul 1 din Cupa României, fiind competiția de debut. Iată rezultatele:
Juniorul Șirna – Prahova Tinosu 3-0
CS Șotrile – ACS Provița de Sus 4-1
Tinerețea Izvoarele – Avântul Cerașu 2-1
Luceafărul Drajna – Tirana Homorâciu 5-4
Flacăra Mălăiești – Avântul Bertea 0-1
CS Brazi Popești – Unirea Tricolor Lipănești 5-7
Unirea Valea Dulce – Șoimii Apostolache – nedisputat
CS Șirna II Brătești – Unirea Bărcănești – nedisputat
ACS Teișani – AS podenii Vechi – nedisputat
AS Unirea 2024 Ploiești – CSC Cerceni 4-2
Voința Măgurele – Gloria Predeal Sărari 3-1
Voința Călugăreni – CS Ceptura 2-1
Speranța Olari – Unirea Lacu Turcului 0-1
Progresul Boldești Grădiștea – Tineretul Loloiasca 8-4
Progresul Provița de Jos – CS Cornu II 5-3
Viitorul Cerașu – Progresul Bughea 3-1
ACS Țipărești – Steaua Mărgineni 1-3
Știința Albești – Victoria Fântânele 1-2
AS Gorgota – AS Potigrafu 2-3
Viitorul Predești – Viitorul Poienarii Burchi 3-2
Vulturul Zănoaga – Progresul Coslegi 4-0
