George Marin

Nu determinarea și ambiția de a obține un nou rezultat valoros au lipsit în tentativa echipei din Băicoi de a promova în etapa grupelor Cupei României, ci experiența pe care mai mulți dintre componenții echipei bistrițene au căpătat-o în liga secundă și chiar pe prima scenă fotbalistică românească, precum și în alte campionate externe. De asemenea, un prea mult respect acordat unui nume de echipă, asupra căruia încă dăinuie numele și umbra lui Tata Jean, a făcut ca băicoienii să nu poată răspunde eficient dominării bistrițene din primele 30-35 de minute, timp în care oaspeții au și deschis scorul. Ambiționată de golul primit, echipa prahoveană a încercat și a reușit câteva prezențe notabile în careul ardelenilor, dar secvențele de joc au fost prea puțin construite, lansările lungi și mingile aruncate în careu aducând doar câteva cornere. Brăilă a fost cel care a dat câteva semnale de atac, dar nu toți coechipierii săi au percutat, mulți rămânând în urma mingii în cursul atacului. Totuși, finalul mitanului a adus egalarea în urma unui efort, deloc singular, al inventivului Dumitrașcu, cel care a conlucrat cu bara transversală și cu… spinarea portarului Avram.

Resuscitată la revenirea de la cabine, echipa băicoiană a stăpânit bine jocul și a avut ocazia de a prelua conducerea, dar Beniamin Lazăr i-a sancționat, în prima fază, pe Salka și pe portarul Avram, dar i-a „iertat” apoi. Marcatorul golului egalizator putea da o lovitură crâncenă bistrițenilor, care s-ar fi văzut conduși pe tabela de marcaj, dar… Ori bara porții nu a fost în locul potrivit, ori concentrarea a lipsit. Avalanșa de schimbări a fost mai fructuoasă pentru ardeleni, care au stat un pic „la cutie”, așteptând să treacă tăvălugul prahovean stopat doar de portarul Avram atunci când s-a aflat pe direcția șutului. Din acest punct de vedere, ardeleanul s-a dovedit doar norocos – exceptând golul primit în primul mitan – și deloc valoros, așa cum îl știm din perioada în care a activat la Petrolul. Contrele așteptate de bistrițeni au sosit și pe fondul unei ușoare căderi fizice a gazdelor, firească pentru o echipă de Liga 3 care se luptă cu una care vizează play-off – ul Ligii secunde. Diferența de două goluri afișată pe tabela de marcaj spre finalul meciului era prea mare față de aspectul jocului, dar lovitura de pedeapsă transformată în final de partidă a adus lucrurile mai aproape de realitate.

Golurile

0-1: Min. 17, Rafael Tavares execută puternic o lovitură liberă de la 29 de metri, frontal, portarul Toilă respinge în față și Ieșianu țâșnește din spatele lui Ghinea și deschide scorul.

1-1: Min. 45, Dumitrașcu pătrunde din stânga spre centru, șutează de la 23 de metri, Avram respinge în față, Iancu nu poate relua, dar Beniamin Lazăr șutează de la linia careului mare în transversală, de unde mingea îl lovește pe Avram și intră în poartă.

1-2: Min. 81, Mogoș pătrunde pe stânga și trimite spre careul mic. Mingea traversează până în colțul din dreapta, de unde Ieșianu șutează în partea opusă.

1-3: Min. 83, V. Alexandru speculează, din careul mic, o minge respinsă indecis de apărarea gazdelor.

2-3: Min. 90+5, Gavrilă preia o minge central, la 25 de metri de poartă, avansează, își adresează un à suivre rugbistic peste apărători, Avram îi iese în întâmpinare și îl doboară în careu după ce Gavrilă apucase să trimită mingea spre poartă, nimerind stâlpul porții. Avram a primit al doilea avertisment și a fost eliminat. Florinel Sandu transformă lovitura de pedeapsă în poarta apărată de … Valentin Alexandru, bistrițenii epuizând schimbările posibile.

Alte momente importante

Min. 18: Georgian Matei respinge, în ultima clipă, din fața lui Rafael Tavares.

Min. 30: După degajarea portarului și două devieri cu capul ale bistrițenilor, Peter ajunge față în față cu Toilă, care reușește să împiedice marcarea golului.

Min. 34: Ghinea pătrunde pe stânga, paralel cu linia de poartă, dar centrarea nu îl găsește pe Benimin Lazăr, singurul băicoian din careul advers.

Min. 35: Llullaku șutează peste poartă dintr-o bună poziție frontală.

Min. 56: Ghinea pătrunde pe stânga, în apropierea liniei de poartă și șutează la colțul scurt, în blocajul lui Avram.

Min. 57: V. Alexandru șutează periculos, de la 17 metri, frontal, puțin alături de poartă.

Min. 58: Avram și Salka nu se înțeleg în careu, Beniamin Lazăr le fură mingea și, de la 10 metri, nimerește … stâlpul apropiat al porții goale!!!

Min. 61: Dumitrașcu centrează din dreapta și Beniamin Lazăr reia preintr-o semifoarfecă laterală pe direcția lui Avram, care respinge.

Min. 61: Dumitrașcu pătrunde încă o dată pe dreapta, trimite spre poartă, mingea îl lovește în șold pe Vișinar și ricoșează în Bambock, gazdele solicitând penalti. În timp real s-a văzut că mingea a atins mâna bistrițeanului, dar reluarea video arată că Bambock își retrage mâna din calea balonului, care îl atinge în coapsă. Arbitrul a fost la 5-6 metri de fază.

Min. 66: Dumitrașcu execută o lovitură liberă de la 30 de metri, Avram salvează de sub transversală.

Min. 74: Matei îl deposedează în ultima clipă pe V. Alexandru, scăpat singur la limita careului mare.

Min. 75: Dumitrașcu are o acțiune solo, pe stânga, finalizată cu un șut puternic, pe sus, dincolo de bara îndepărtată.

Min. 76: Peter șutează puternic de la distanță, din dreapta, iar Toilă reține în doi timpi sub protecția lui Stoica, din fața lui Ieșianu.

Min. 90+3: Toilă îl blochează pe V. Alexandru, scăpat singur.

CSO Băicoi – CS Gloria 2018 Bistrița 2-3 (1-1)

Stadion: Liliești. Spectatori: 1200.

Au marcat: Dumitrașcu 45, Fl. Sandu 90+8 penalti / Ieșianu 17, 81, V. Alexandru 83.

Băicoi: Toilă – Prepeliță, Matei, Bunescu (64 Toporan), Ghinea – Catană (78 Gavrilă), Stoica (82 Vasilescu) – Dumitrașcu, Iancu (cpt.) (64 Țînțaru), Brăilă – B. Lazăr (64 Fl. Sandu). Rezerve neutilizate: C. Tudor – Bineață, Toma, Stan. Antrenor: Valentin Lazăr.

Bistrița: Avram – Fărăgău (46 Salka), Ieșianu, Vișinar, Burdeț – Ćavar (46 Chiorean), Bambock (76 Lehaire) – Covaci, Llullaku (cpt.) (62 Mogoș), Peter – R. Tavares (46 V. Alexandru). Rezerve neutilizate: Greab – Cristea, Chindriș, Andraș. Antrenor: Cristian Pustai.

Avertismente: Iancu 61 / Fărăgău 30, Bambock 68, Peter 73, Avram 90, 90+5

Eliminare: Avram 90+5.

Au arbitrat: Sebastian Bădărău (Hunedoara) – Gabriel Neagu (Călărași), Ioan Cozorici (Zalău). Rezervă: Gabriel Oprea (Călărași).

Observatori: Ion Olteanu (arbitraj), Iulian Bahrim (delegat de joc), ambii din București.

Jucătorul meciului: Dumitrașcu.