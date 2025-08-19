George Marin

Nu se știe dacă Doukansy ar fi fost titular dacă nu ar fi apărut accidentarea de ultimă oră a lui Ludewig. Poate că Liviu Ciubotariu ar fi decis să înceapă partida contra Sibiului într-un alt sistem. Cine știe? Antrenorul ploieștean nu a lămurit acest aspect la conferința de presă de la finalul meciului. Dar, cum Aparatul cu Raze Pix l-a ochit pe Doukansy pentru prima dată ca titular în echipa ploieșteană, a și pus placa radiografică la lucru.

Dispus în linia mediană într-un sistem de debut 1-3-5-2 (schimbat după accidentarea lui Bogdan Marian), Doukansy a mai apărut și în zonele laterale ale terenului (coordonat sau nu?). Însă, realizările sale au fost puține. Poate prea puține pentru ceea ce se cere de la un mijlocaș cu profilul său, unul preponderent defensiv. Două acțiuni au fost mai pline de substanță. Doukansy a avansat pe spațiu liber și a trimis o pasă foarte bună pentru Doumtsios, reieșind o ocazie pentru Petrolul (min. 17), și binevenita deposedare a lui sibianului Antwi pornit într-o rapidă acțiune reactivă după o posesie petrolistă pierdută (min. 32) au fost cele două plusuri majore pentru mijlocașul nostru. Hai să fie și o a treia meritorie: revenirea și stoparea acțiunii lui Antwi după ce acesta îl depășise în viteză, în zona tușei (min. 52).

Defensiv, Doukansy nu a avut prea multe realizări. Uneori util doar prin simpla prezență, alteori inert, Doukansy a fost o piesă fără prea mare consistență în exprimarea echipei. El a părut dezorientat în ceea ce privește poziționarea corectă la unele lovituri de la colț executate de sibieni. La prima dintre acestea (min. 3), chiar a părut a avea o controversă cu Mateiu. Cât privește jocul cu balonul, este adevărat că și mingea l-a ocolit deseori, mai ales în primul sfert de oră în care Sibiul a ținut autoritar frâiele jocului. A fost perioada în care Doukansy a fost driblat, în tușă, pe stânga, de Balaure, care a reușit centrarea din care a rezultat cornerul amintit mai sus (min. 3). A fost perioada în care din preluarea greșită a petrolistului s-a născut un contraatac în care Neguț a fost, totuși, stopat (min. 14). Dar și după această perioadă, Doukansy și mingea au fost ca pământul și luna. Se văd, dar nu se întâlnesc.

Prin fața francezului nostru s-au perindat, pe rând, mai mulți adversari, în funcție de pozițiile lor din teren și de sistemele de joc adoptate de cele două echipe în cursul jocului. Mai întâi a fost Albu, apoi Chițu – pe care l-a scăpat din marcaj, neavând nicio reacție la rapiditatea cu care sibianul s-a îndepărtat de el (min. 22) – apoi l-a mai avut în față și pe Balaure.

Toți aceștia au fost mai vioi decât mijlocașul petrolist, care, colac peste pupăză, nu a fost atent, nu a ieșit să primească pasa care i-a fost adresată, pierzându-se o minge importantă la centrul terenului (min. 34), din fericire pentru noi nespeculată de ardeleni. Oricum, cifrele înregistrate de Doukansy în acest meci au fost modeste. Neașteptat de modeste pentru un mijlocaș defensiv într-un meci dominat teritorial multă vreme de echipa din Sibiu. Schimbat în minutul 59 cu mult mai activul Hanca, Doukansy ne-a arătat cum se poate naște o enigmă. Cum de el este mai eficient atunci când intră pe parcursul jocului – așa cum s-a întâmplat în etapele anterioare – față de atunci când este desemnat titular?