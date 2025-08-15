În perioada 12-14 august s-au disputat partidele contând pentru Turul 3 al fazei naționale din Cupa României Betano, ediția 2025-2026.

Celor 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, între care și o câștigătoare a Cupei României – faza regională (CSM Pașcani), li s-au alăturat 10 cluburi din Liga 2 Casa Pariurilor.

Iată rezultatele înregistrate pe 12 și 13 august, precum și formațiile calificate din Turul 3 în Play-off-ul Cupei României Betano, cu mențiunea că deja 4 echipe din actualul sezon L2 au părăsit deja competiția: CSC Șelimbăr, CSM Reșița, CS Tunari și Chindia Târgoviște!

I-a ”pișcat” Țânțaru!

Singura formație prahoveană calificată în turul 3 al Cupei (Petrolul intră direct în play-off, celelalte formații au fost eliminate) – CSO Băicoi a oferit una dintre bombele întrecerii, eliminând pe Chindia Târgoviște – echipă de eșalon superior cu mari pretenții, la capătul unui meci dramatic, extrem de spectaculos.

Elevii lui Vali Lazăr au condus cu 1-0 și 2-1, au fost egalați la ultima fază a meciului, care a ”curs” spre prelungiri, unde Narcis Țânțaru a dat lovitura, cu golul calificării, în fața unei tribune băicoiene arhipline, care a aplaudat îndelung calificarea în această fază a întrecerii! ”Îmi doresc să mergem în grupele întrecerii” – a fost mesajul lui Vali Lazăr, antrenor care a reușit ”ceva”, la Băicoi, de la preluarea acestei grupări.

CSO Băicoi – Chindia Târgovişte 2-2, 3-2 după prelungiri

David Brăilă (15), Florinel Sandu (87), Narcis Țânțaru (102) / Alexandru Stan (54), Raul Neagu (90+6)

CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3:17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Emoții și pentru Petrolul

Marți, 19 august, cu începere de la ora 12:00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României Betano, ediția 2025-2026.

În această fază a competiției vor evolua:

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;

3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;

4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;

2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;

2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia.

Cele 8 echipe din prima ligă (ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, CFC Argeș, AFK Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri).

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă. Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.