Secţia de fotbal a CSM Ploieşti îşi reia activitatea competiţională în această săptămână, prin debutul echipei de seniori în Liga a 5-a, Seria Est, a Campionatului Judeţean organizat de AJF Prahova. În urma unei asocieri cu AS Unirea Teleajen Ploieşti, echipa va evolua în cel de-al 5-lea eşalon al fotbalului prahovean, urmând să se bazeze în mare măsură pe juniorii “U19” din sezonul trecut care au făcut pasul spre seniorat. Formaţia va fi pregătită de Ciprian Pura, Mihail Nicolescu şi Gheorghe Mîrzea şi va avea rolul de a le asigura continuitatea copiilor care încheie perioada junioratului la CSM Ploieşti.

Echipa CSM a fost repartizată în Seria Est şi, după ce şi-a amânat, din raţiuni organizatorice, partida din prima etapă, de la CS Bucov Pleaşa, va debuta sâmbătă, de la ora 11:00, pe teren propriu (Baza Teleajen), în compania celor de la AS Olimpia Cireşanu 1976.

Totodată, CSM Ploieşti va evolua şi în acest sezon în Campionatul Naţional de Futsal “U19”, iar, pe plan judeţean, va avea înscrise cinci echipe în campionatele organizate de AJF Prahova:

– Juniori U17 (2009-2010) – antrenor Valeriu Aristan;

– Juniori U15 (2011-2012) – antrenor Lucian Catinca;

– Juniori U13 (2013-2014) – antrenor Bogdan State;

– Juniori U11 (2015-2016) – antrenor Lucian Catinca;

– Juniori U10 (2017) – ­antrenor Lucian Catinca.

CSM Ploieşti are şi o grupă de iniţiere (copii născuţi 2018-2019-2020), pregătită de Dragoş Negraru.

Campionatele judeţene ale juniorilor vor debuta în luna septembrie.

Altfel, în această toamnă, trei dintre echipele de juniori ale clubului vor participa la Kinder Cup Cheile Grădiştei: grupele 2015 şi 2016 în perioada 26-29 octombrie, iar grupa 2011 în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie.