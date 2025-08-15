Ploieștenii sunt așteptați în fiecare sâmbătă și duminică din luna august, între orele 19:00 și 21:00, pe Bulevardul Independenței, la rondul 2, pentru activități sportive care adună laolaltă energie, competiție și voie bună.

Clubul susținut de Consiliul Județean a trecut și la o altă denumire ”de competiție”, urmând să joace în eșalonul secund sub denumirea de Alpha Ploiești! ­Altfel, sportul de ”masă” a adus, weekendul trecut, inaugurarea unei serii de evenimente, pe Bulevard, cu un X și 0 uriaș, jucat direct pe asfalt. ”Participanții au intrat rapid în spiritul jocului, iar la final câștigătorii au plecat acasă cu vouchere ce le oferă șansa de a participa la tombola noastră specială. Premiul? O minge de handbal semnată de fetele echipei CS Alpha Prahova – un simbol al pasiunii și dedicării pentru sportul local.” – este anunțul clubului!