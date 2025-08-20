• Evenimente pentru toate vârstele pe Bulevardul Independenței din Ploiești!

Potrivit unui comunicat de presă primit la redacție, CS Alpha Prahova, clubul sportiv al Consiliului Județean Prahova, continuă să transforme Bulevardul Independenței din Ploiești într-un spațiu al mișcării, al jocului și al comunității. După primele weekenduri din luna august a.c., când părinți, copii și tineri s-au bucurat de activități sportive alături de handbalistele clubului, proiectul se derulează în continuare și în următoarele două sâmbete și duminici. ”În prima etapă a evenimentelor, participanții s-au implicat în jocuri de tip „X și 0 pe asfalt” și „Șir de pase – Pase, pase, GOL!”, activități care au readus în prezent jocurile copilăriei, reinterpretate într-un mod dinamic și atractiv. Părinții și copiii au jucat împreună cu jucătoarele echipei de handbal feminin CS Alpha Prahova, sub atenta coordonare a antrenorilor. Atmosfera a fost una de sărbătoare, demonstrând că sportul are puterea de a aduce oamenii împreună. Seria va continua și în următoarele două weekenduri din luna august, când publicul este invitat să descopere noi activități sportive, provocări recreative și ocazii de socializare în aer liber. Un element central al evenimentelor este tombola dedicată participanților. În total, 10 mingi de handbal semnate de jucătoarele echipei CS Alpha Prahova vor fi puse la bătaie. Premiile vor fi acordate în pauzele meciurilor de pe teren propriu, disputate în Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești, transformând fiecare întâlnire într-un moment memorabil. Prin aceste inițiative, CS Alpha Prahova își propune să readucă sportul în prim-planul comunității prahovene, să atragă copiii, tinerii și adulții către un stil de viață activ și să creeze legături între public și fenomenul sportiv local. Sportul nu este doar despre performanță, ci și despre participare, educație, sănătate și apartenență”, s-a precizat în comunicatul menționat. De asemenea, prin intermediul acestui document, conducerea CS Alpha Prahova a precizat:”Ne dorim să construim o comunitate activă, unde sportul să fie un liant între generații. Evenimentele noastre din această vară sunt dovada clară că atunci când aduci sportul în mijlocul oamenilor, creezi nu doar mișcare, ci și bucurie și solidaritate”.