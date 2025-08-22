CSM BBA Petrolul Ploieşti îşi conturează lotul de jucători în perspectiva ediţiei 2025-2026 a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, iar primii paşi au fost făcuţi prin semnarea de contracte cu cinci dintre jucătorii ploieşteni crescuţi de club.

Astfel, sub comanda antrenorului Mihai Popa – care va reveni la Ploiești- vor evolua Codruţ Dinu, David Raşoga, George Angelian, Robert Pătraru şi Rareş Movileanu, care vor juca şi în noul sezon în ­galben-albastru, CSM BBA Petrolul Ploieşti ­continuând strategia de promovare a propriilor jucători, campioni la mai multe categorii de vârstă în ultimii ani.

Iată, pe scurt, o prezentare a celor cinci băieţi:

Codruţ Dinu (point guard/shooting guard, 26 februarie 2007)

Deşi a împlinit doar 18 ani pe 26 februarie, se pregăteşte deja pentru cel de-al 5-lea sezon în Liga Naţională de Baschet Masculin alături de CSM BBA Petrolul Ploieşti! A crescut constant de la an la an, atât ca minute de joc, cât şi ca performanţe, încheind ediţia trecută de campionat cu medii de 5.9 puncte, 2.4 pase decisive, 2.2 recuperări şi 19:35 minute/joc în cele 33 de partide din Liga Naţională! În sezonul trecut, Codruţ a fost campion naţional la U19 şi U18, fiind „cel mai bun pasator” şi component al „best five” la Turneele Finale ale ambelor categorii de vârstă.

David Raşoga (point guard, 15 ianuarie 2008)

La 17 ani şi jumătate, David „Gogo” Raşoga se pregăteşte pentru al treilea sezon în prima ligă a baschetului românesc, fiind de aşteptat să confirme creşterea din ultima ediţie de campionat şi să facă pasul de la statutul de soluţie pentru poziţia 1 la cel de certitudine pe postul de conducător de joc. În sezonul trecut, a apărut în 31 de partide din Liga Naţională, cu medii de 5.1 puncte, 1.5 pase decisive, 1.4 recuperări şi 16.57 minute/meci.

Totodată, David vine după un sezon în care a fost triplu campion naţional la U19, U18 şi U17 şi MVP al Turneelor Finale de la toate cele trei categorii de vârstă. El a mai fost şi „cel mai de perspectivă jucător” şi inclus în „best 5” la U19, „cel mai bun marcator”, „cel mai bun recuperator” şi component al „best 5” la U17.

George Angelian (power forward, 20 decembrie 2006)

George este, şi el, o certitudine la nivelului lotului nostrum, după patru sezoane în care a crescut constant ca număr de meciuri, minute jucate şi cifre statistice. În ultimul an, a avut medii de 2.4 puncte, 0.7 pase decisive, 1.4 recuperări şi 12:36 minute/joc în 24 de apariţii în Liga Naţională. El a devenit campion naţional U19 în ultimul sezon, ajungând la cel de-al 4-lea titlu cucerit cu generaţia 2006!

Robert Pătraru (shooting guard/small forward, 29 decembrie 2006)

Robert Pătraru intră, la rândul său, în cel de-al cincilea sezon cu CSM Petrolul Ploieşti în Liga Naţională şi vine după o ediţie de campionat cu 21 de prezenţe în prima ligă în care a avut o medie de aproape 5 minute petrecute pe parchet. La fel ca şi George Angelian, Robert este campion naţional U19, fiind tot la cel de-al patrulea titlu obţinut la nivelul generaţiei 2006. A debutat în Liga Naţională în sezonul trecut, evoluând în 5 partide, cu medii de 1.6 puncte, 1.2 recuperări şi 0.4 pase decisive în 7:35 minute/meci. La nivel de juniori, a devenit campion naţional la U18 şi U19, fiind de aşteptat ca în noua ediţie de campionat să vină cu o contribuţie mai consistentă şi la nivel de seniori.

Rareş Movileanu (small forward, 31 iulie 2007)

Celor cinci li se vor adăuga în lotul lărgit, urmând să participe la antrenamentele echipei de seniori, Alexandru Dimov (18 ani), Rareş Mihalache (18 ani), Federico Diaconescu (17 ani), Vlad Borcan (16 ani) şi Alexandru Şerban (16 ani), primii patru fiind şi ei ploieşteni.