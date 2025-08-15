Conform unei analize Intelligence Center FRF, sezonul 2025/2026 aduce o îmbunătățire în ceea ce privește procentajul de minute oferite jucătorilor cu cetățenie română, din totalul de minute jucate.

După primele cinci etape ale sezonului, 8 echipe au respectat regula 5+6 în toate meciurile disputate până acum: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt, FC Argeș, CFR Cluj și Metaloglobus.

Trei echipe- UTA, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova- au avut câte un singur meci în care nu au respectat regula, însă procentul general de respectare depășește 75%, astfel că acestea nu ar fi supuse unei penalizări.

Petrolul a fost foarte aproape de a respecta regula chiar și în cele două partide în care a început cu doar 4 jucători români. Schimbările efectuate pe parcursul meciului au dus de fiecare dată la prezența a cel puțin 5 jucători români pe teren. De exemplu, pentru Petrolul, ”graficul” folosirii jucătorilor români / per meci a fost următorul:

Oțelul – Petrolul, 0-0: [5, 5, 7, 6]

Petrolul – FCSB, 0-1: [4, 5, 5, 6]

Metaloglobus – Petrolul, 0-3: [4, 6, 7, 7]

Petrolul – UTA, 1-2: [5, 6, 5, 7]

U Cluj – Petrolul, 1-1: [6, 5, 7, 9]

Comparativ cu sezonul trecut, 7 echipe au acordat mai mult timp de joc fotbaliștilor români: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, Universitatea Craiova, UTA Arad, Dinamo București și Oțelul Galați. Dintre acestea, Unirea Slobozia, FC Botoșani și Oțelul Galați au înregistrat creșteri semnificative, de peste 5% din totalul minutelor jucate. Vestea este una îmbucurătoare, după ce în ultimii 6 ani numărul a scăzut constant.

FRF continuă monitorizarea atentă a respectării regulii 5+6, cu scopul de a încuraja folosirea jucătorilor eligibili pentru echipa națională și dezvoltarea fotbalului românesc.

DESPRE INTELLIGENCE CENTER

FRF Intelligence Centre (FRF IC) este un institut virtual, care vine în sprijinul întregului ecosistem fotbalistic din România, prin facilitarea accesului la date, raportări, analize și alte tipuri de servicii și instrumente. Misiunea acestui proiect este abilitarea fotbalului românesc prin utilizarea informațiilor bazate pe date, promovând o cultură a deciziilor informate.

DESPRE REGULA 5+6 – ­sezonul trecut

Federațía Română de Fotbal a implementat această regulă și în sezonul trecut, obligatorie fiind prezența a 5 jucători români în toate meciurile, nu doar în 75% dintre ele, ca acum. FCSB, U. Cluj, Hermanstadt, Farul și Petrolul au fost singurele 5 formații care au ”dus” tot sezonul această regulă, ”bonusul” promis fiind împărțirea, la primele trei, conform ierarhiei finale, a banilor cuveniți de la UEFA pentru echipele care nu au respectat regula! Adică o sumă consistentă, vorbindu-se despre un ”pot” de peste 1 milion de euro, în teorie. Cele 16 echipe din Liga I au primit bani însă, indiferent dacă au respectat regula, sau nu, până acum, desi sezonul s-a încheiat de luni bune, nefiind aplicată în vreun fel ”regula”, din punct de vedere financiar! Mai mult, dintre echipele care au primit bani și nu au respectat regula, unele sunt în imposibilitatea de a mai fi amendate sau de a se recupera bani, în vreun fel, Gloria Buzău desființându-se practic, după retrogradare, în timp ce Poli Iași a intrat în insolvență, după retrogradare. FRF nu a reușit să lămurească aplicarea reguliii, câteva cluburi din Liga I- precum Rapid și CSU Craiova- mergând la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a o ­contesta!