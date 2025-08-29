V. S.

Social-democratul Robert Vîscan, președintele Comisiei pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi promovare operaţiuni comerciale din Consiliul Local Ploiești, a lansat acuzații grave privind modul în care unii comercianți au luat parte la evenimentele organizate de Primăria Ploiești pe Bulevardul Independenței, în cadrul ”Republicii de sub Castani”.

Astfel, susține Vîscan, vinerea trecută a primit un telefon, în jurul orei 10:00, pentru a se aviza o solicitare de închiriere a unei suprafețe de teren pe bulevard pentru o societate comercială, începând cu ziua de vineri, sâmbătă și duminică. ”Nu am avizat această solicitare, pentru că nici nu am primit-o pe grupul comisiei, dar am constatat că acest comerciant a avut amplasat pe bulevard un cort și a ocupat terenul public. Aș vrea să știu cum poate să funcționeze acolo un comerciant care nu are încheiată o convenție cu primăria și, mai mult decât atât, să fie și racordat la utilități”, a declarat Vîscan în ședința Consiliului Local Ploiești.

De altfel, Robert Vîscan a cerut lămuriri și asupra cheltuielilor cu utilitățile pe toată perioada evenimentului ”Republica de sub Castani”. ”Din informațiile mele, aceștia ar fi trebuit să-și încheie singuri convenții cu toți furnizorii de utilități – gunoi, apă și tot ce a fost acolo. Cum s-a permis ca o societate care nu a avut convenție sau aviz din partea Primăriei Ploiești să funcționeze la kilometrul zero al Ploieștiului?”, a solicitat un răspuns președintele Comisiei de Patrimoniu din CL Ploiești.