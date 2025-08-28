V. S.

Consilierii județeni au aprobat, în cadrul ședinței ordinare desfășurate ieri, solicitarea trecerii a două terenuri din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova. Este vorba despre două terenuri, situate pe străzile Găgeni și Andrei Mureșanu din municipiul Ploiești, primul în suprafață de 33.007 mp, iar al doilea – de 5.219 mp, unde Consiliul Județean Prahova ar urma să deruleze un proiect de infrastructură de mediu și activități sportive.

”O prioritate în strategia de dezvoltare a județului Prahova o constituie protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător, ca răspuns la provocările de mediu identificate, ce poate fi realizată prin acțiuni de protecție și conservare a naturii și reducerea tuturor formelor de poluare. Investițiile ce trebuie dezvoltate pot aduce beneficii teritoriului județului, precum conservarea biodiversității sau adaptarea la schimbările climatice, asigurarea drenării apei, crearea de spații verzi sau modernizarea spațiilor verzi existente. Totodată, potrivit Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca spațiile verzi la nivel urban să beneficieze de facilități unde să se poată desfășura și activități sportive în aer liber. Astfel sunt necesare investiții la nivel județean în crearea și extinderea spațiilor verzi urbane, care au o contribuție importantă la epurarea chimică a atmosferei și la atenuarea poluării fonice”, se arată în documentația adoptată ieri.

În acest sens, Consiliul Județean Prahova a identificat posibilitatea dezvoltării unor investiții pentru a dezvolta infrastructura județului prin prisma realizării unui concept integrat destinat a fi utilizat de locuitorii întregului județ care să atingă trei obiective importante concentrate în același areal și anume: zonă parc de agrement și relaxare, zonă studiu și educație de tip grădină botanică urbană și zonă activități sportive în aer liber.

Beneficiile potențiale derivate din infrastructura verde-albastră includ și atenuarea efectelor insulelor de căldură urbane, reducerea riscului de inundații, precum și îmbunătățirea sănătății pentru locuitorii județului Prahova.