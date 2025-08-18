China a lansat o antilopă robotizată, care a fost infiltrată într-o turmă din Tibet pentru a studia și proteja o specie amenințată, prevenind astfel conflictele om-faună, potrivit Mediafax. În parteneriat cu compania Deep Robotics, guvernul chineza pus în aplicare un proiect inedit: o antilopă robotizată, dotatăcu inteligență artificială, a fost infiltrată într-o turmăreală pentru a ajuta la protejarea antilopelor tibetane, specie aflată în pericol. „Este imposibil să o deosebești de o antilopă adevărată – are aceeași blană, aceeași mărime și comportament similar”, au declarat reprezentanții proiectului, citați de Le Figaro.

Robotul, echipat cu senzori și cu un sistem avansat de recunoașterea imaginilor, poate analiza traseele de migrație, obiceiurile alimentare și dezvoltarea puilor fără să deranjeze animalele. Se deplasează liber pe o rază de 2 kilometri, traversând pante abrupte, terenuri stâncoase și zone umede.

„Datele culese sunt extrem de valoroase și ne ajută să luăm măsuri concrete pentru a proteja această specie”, au explicat specialiștii.

Pe lângă rolul său de cercetare, robotul funcționează ca sistem de avertizare timpurie. Dacă turma se apropie de o șosea, posturile de protecție din zonă primesc alerte pentru a preveni accidentele.Proiectul face parte dintr-o rețea tehnologică mai amplă, care include posturi mobile de observație și are ca obiectiv reducerea conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică.